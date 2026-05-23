A távozó Robbie Keane érzelmes levélben búcsúzott a Ferencvárostól

A másfél év után távozó Robbie Keane Instagram-oldalán írt levelét tartalmi változtatás nélkül közöljük.

„Hihetetlenül élvezetes és sikeres 16 hónap után meghoztam a nehéz döntést: lezárom időszakomat a klubnál. Az elnök, a vezetőség, a stáb és a játékosok a kezdetektől fogva befogadóan álltak hozzám, öröm volt velük együtt dolgozni. Fantasztikus együttműködést alakítottunk ki, amely nagyszerű sikereket hozott a klubnak. Rendkívül büszke vagyok arra, amit együtt elértünk. A Ferencváros szurkolói Európa legszenvedélyesebbjei közé tartoznak, és azt a támogatást, amit érkezésem pillanatától kaptam tőlük, mindig megőrzöm az emlékezetemben és nagyra becsülöm.

Az első idényemben megnyertük a bajnokságot, a múlt héten pedig felemelhettük a Magyar Kupát – mindkettő olyan pillanat volt, amelyre mindig hatalmas büszkeséggel gondolok majd vissza. Soha nem felejtem el azokat a felejthetetlen estéket sem, amelyeket az Európa-ligában megvívott veretlen sorozatunk alatt éltünk át. Ezek olyan sikerek és emlékek, melyek az egész pályafutásom során velem maradnak. Hosszas gondolkodás és mérlegelés után úgy éreztem, most jött el a megfelelő idő a továbblépésre.

Nem könnyen hoztam meg a döntést. A Ferencváros különleges futballklub, és semmi kétségem sincs afelől, hogy a következő években is sikeres lesz. Köszönöm mindenkinek a hihetetlen támogatást és a felejthetetlen emlékeket, amelyeket együtt megéltünk. A klubnak és mindenkinek, aki kötődik hozzá, a legjobbakat kívánom a jövőre. Hajrá, Fradi!”