A távozó Robbie Keane érzelmes levélben búcsúzott a Ferencvárostól

2026.05.23. 19:26
Mint arról beszámoltunk, Robbie Keane elhagyja a Ferencváros labdarúgócsapatát. Az ír vezetőedző nem sokkal a hivatalos bejelentés után a hivatalos a közösségi oldalán búcsúzott el a klubtól és a szurkolóktól.

A másfél év után távozó Robbie Keane Instagram-oldalán írt levelét tartalmi változtatás nélkül közöljük.

„Hihetetlenül élvezetes és sikeres 16 hónap után meghoztam a nehéz döntést: lezárom időszakomat a klubnál. Az elnök, a vezetőség, a stáb és a játékosok a kezdetektől fogva befogadóan álltak hozzám, öröm volt velük együtt dolgozni. Fantasztikus együttműködést alakítottunk ki, amely nagyszerű sikereket hozott a klubnak. Rendkívül büszke vagyok arra, amit együtt elértünk. A Ferencváros szurkolói Európa legszenvedélyesebbjei közé tartoznak, és azt a támogatást, amit érkezésem pillanatától kaptam tőlük, mindig megőrzöm az emlékezetemben és nagyra becsülöm. 

Az első idényemben megnyertük a bajnokságot, a múlt héten pedig felemelhettük a Magyar Kupát – mindkettő olyan pillanat volt, amelyre mindig hatalmas büszkeséggel gondolok majd vissza. Soha nem felejtem el azokat a felejthetetlen estéket sem, amelyeket az Európa-ligában megvívott veretlen sorozatunk alatt éltünk át. Ezek olyan sikerek és emlékek, melyek az egész pályafutásom során velem maradnak. Hosszas gondolkodás és mérlegelés után úgy éreztem, most jött el a megfelelő idő a továbblépésre. 

Nem könnyen hoztam meg a döntést. A Ferencváros különleges futballklub, és semmi kétségem sincs afelől, hogy a következő években is sikeres lesz. Köszönöm mindenkinek a hihetetlen támogatást és a felejthetetlen emlékeket, amelyeket együtt megéltünk. A klubnak és mindenkinek, aki kötődik hozzá, a legjobbakat kívánom a jövőre. Hajrá, Fradi!”

Labdarúgó NB I
4 órája

Robbie Keane távozik az FTC kispadjáról – hivatalos

A 45 éves szakember másfél évet töltött a Ferencvárosnál.

 

 

