Kálnoki Kis Attila: Nagy megtiszteltetés, hogy a magyar sportot, azon keresztül a hazámat szolgálhatom

2026.05.25. 08:26
Pósfai Gábor (balra) és Kálnoki Kis Attila (Fotó: Facebook, Pósfai Gábor)
sportpolitika Kálnoki Kis Attila sportállamtitkár
Ahogy beszámoltunk róla, Kálnoki Kis Attila lett a sportért felelős államtitkár. A bejelentés után a sportvezető és Pósfai Gábor belügyminiszter is posztolt.
Hivatalos: Kálnoki Kis Attila az új sportért felelős államtitkár

Lapunk korábbi főszerkesztőjét kérte fel Pósfai Gábor belügyminiszter a posztra.

Bár több név is a kalapban volt, a Magyar Közlönyben megjelent, hogy Kálnoki Kis Attila lett a sportért felelős államtitkár.

A Nemzeti Sport elsőként írta meg: a volt öttusa-világbajnok sportújságíró, a 24.hu főmunkatársa, lapunk korábbi főszerkesztője, Kálnoki Kis Attila az első számú esélyes az immár a Belügyminisztérium alá tartozó Sportért Felelős Államtitkárság vezetésére, miután a korábbi jelölt, Kulcsár Krisztián kinevezése már nem szerepelt a kormányalakítási tervekben.

A kormany.hu-n megjelenő bemutatásban kiemelik, Kálnoki Kis pályafutását a magyar öttusa-válogatott tagjaként kezdte, olimpiai ötödik, ötszörös világ- és háromszoros Európa-bajnok, tizenötszörös magyar bajnok, az UTE örökös bajnoka. Mint sportvezető az Újpesti Torna Egylet ügyvezető elnökhelyetteseként, majd a Magyar Öttusaszövetség főtitkáraként dolgozott. A médiában töltött évei során a CKM magazin főszerkesztője, a Képes Sport és a Nemzeti Sport főszerkesztője, valamint a Ringier Sport Network vezetője volt. Később a Sport24 főszerkesztőjeként, illetve a Centrál Médiacsoport munkatársaként dolgozott. Végzettségét a Testnevelési Egyetemen, a Komlósi Oktatási Stúdióban és a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetemen szerezte. Minőségi Sportújságírásért díjat kapott, valamint a Magyar Sportújságírók Szövetsége Feleki László- és Nívódíját is kiérdemelte. 2023-ban jelent meg a Szőnyi Ferenc ultratriatlon-világbajnok pályafutását feldolgozó könyve, tavaly pedig a Szoboszlai-sztori. 

Édesapja, a mérnöki végzettségű Kálnoki Kis Sándor a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium miniszterhelyettese volt 1984 és 1990 között, majd a Magyar Öttusaszövetség elnökségi tagja, illetve 1996 és 2004 között társelnöke volt. Idősebbik fia, Kálnoki Kis Dávid korábbi élvonalbeli, utánpótlás-válogatott, Magyar Kupa-győztes labdarúgó, fiatalabbik fia, Kálnoki Kis Zsombor szintén labdarúgó, jelenleg Soroksáron játszik.

Facebook-posztjában Pósfai Gábor belügyminiszter felidézte Kálnoki Kis eddigi pályafutását, és megerősítette, hogy lapunk korábbi főszerkesztőjét kérte fel az államtitkári posztra. Kálnoki Kis Attila megosztotta a posztot a következő mondatokat hozzáfűzve:

„Köszönet a bizalomért! Nagy megtiszteltetés, hogy a magyar sportot, azon keresztül a hazámat szolgálhatom.”

Lapunk úgy tudja, hogy Kele János blogger lehet az egyik helyettese.

 

