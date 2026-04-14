Swiatek elárulta, miért választotta Nadal egykori edzőjét

„Nagyon boldog vagyok, hogy Francisszal dolgozhatok, mert olyan embert kerestem, akinek jó szeme van, a technikai dolgokon tud javítani, és elég tapasztalata van ahhoz, hogy átsegítsen a nehéz szituációkon” – mondta a stuttgarti torna sajtótájékoztatóján Swiatek, aki Nadal mallorcai akadémiáján készült a salakos szezonra, ahol a korábbi férfi világelső is ellátta néhány tanáccsal.

„Megkérdeztem, hogy el tudna-e jönni, és tudna-e adni ezzel némi motivációt, esetleg valamiféle visszajelzést is. Megtiszteltetés volt vele a pályán lenni, mert tudom, mennyire elfoglalt, így nem voltak elvárásaim” – fogalmazott a 24 éves, négyszeres Roland Garros-bajnok teniszező, akinek Nadal volt a példaképe.

Swiatek jelenleg negyedik a világranglistán, Stuttgartban pedig a német Laura Siegemund ellen lép pályára először.