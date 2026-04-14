Nemzeti Sportrádió

Swiatek elárulta, miért választotta Nadal egykori edzőjét

2026.04.14. 14:33
Francisco Roig és Iga Swiatek (Fotó: Getty Images)
Címkék
női tenisz Francisco Roig Iga Swiatek
A korábbi világelső teniszező, Iga Swiatek abban bízik, hogy új edzőjével, Francisco Roiggal új lendületet adhat a szezonjának.

A lengyelek hatszoros Grand Slam-győztes játékosa az idei ausztrál nyílt bajnokságon, Dohában és Indian Wellsben is a negyeddöntőben búcsúzott, mielőtt Miamiban az első meccsén kikapott honfitársától, Magda Linette-től.

Swiatek ezt követően vált meg addigi edzőjétől, Wim Fissette-től, majd bejelentette, a továbbiakban Roiggal dolgozik. A spanyol szakember 2005 és 2022 között Rafael Nadal munkáját segítette.

Tenisz
Megvan Iga Swiatek új edzője, Nadallal és Raducanuval is dolgozott

A wimbledoni címvédő szakmai munkáját márciusig a belga Wim Fissette irányította, most viszont új fejezet kezdődik.

„Nagyon boldog vagyok, hogy Francisszal dolgozhatok, mert olyan embert kerestem, akinek jó szeme van, a technikai dolgokon tud javítani, és elég tapasztalata van ahhoz, hogy átsegítsen a nehéz szituációkon” – mondta a stuttgarti torna sajtótájékoztatóján Swiatek, aki Nadal mallorcai akadémiáján készült a salakos szezonra, ahol a korábbi férfi világelső is ellátta néhány tanáccsal.

„Megkérdeztem, hogy el tudna-e jönni, és tudna-e adni ezzel némi motivációt, esetleg valamiféle visszajelzést is. Megtiszteltetés volt vele a pályán lenni, mert tudom, mennyire elfoglalt, így nem voltak elvárásaim” – fogalmazott a 24 éves, négyszeres Roland Garros-bajnok teniszező, akinek Nadal volt a példaképe.

Swiatek jelenleg negyedik a világranglistán, Stuttgartban pedig a német Laura Siegemund ellen lép pályára először.

Legfrissebb hírek

