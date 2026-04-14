Swiatek elárulta, miért választotta Nadal egykori edzőjét

A lengyelek hatszoros Grand Slam-győztes játékosa az idei ausztrál nyílt bajnokságon, Dohában és Indian Wellsben is a negyeddöntőben búcsúzott, mielőtt Miamiban az első meccsén kikapott honfitársától, Magda Linette-től.
Swiatek ezt követően vált meg addigi edzőjétől, Wim Fissette-től, majd bejelentette, a továbbiakban Roiggal dolgozik. A spanyol szakember 2005 és 2022 között Rafael Nadal munkáját segítette.
Megvan Iga Swiatek új edzője, Nadallal és Raducanuval is dolgozott
„Nagyon boldog vagyok, hogy Francisszal dolgozhatok, mert olyan embert kerestem, akinek jó szeme van, a technikai dolgokon tud javítani, és elég tapasztalata van ahhoz, hogy átsegítsen a nehéz szituációkon” – mondta a stuttgarti torna sajtótájékoztatóján Swiatek, aki Nadal mallorcai akadémiáján készült a salakos szezonra, ahol a korábbi férfi világelső is ellátta néhány tanáccsal.
„Megkérdeztem, hogy el tudna-e jönni, és tudna-e adni ezzel némi motivációt, esetleg valamiféle visszajelzést is. Megtiszteltetés volt vele a pályán lenni, mert tudom, mennyire elfoglalt, így nem voltak elvárásaim” – fogalmazott a 24 éves, négyszeres Roland Garros-bajnok teniszező, akinek Nadal volt a példaképe.
Swiatek jelenleg negyedik a világranglistán, Stuttgartban pedig a német Laura Siegemund ellen lép pályára először.