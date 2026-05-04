Gálfi Dalma sima győzelemmel kezdett a római tenisztorna selejtezőjében

A két játékos korábban már kétszer találkozott egymással, és mind a kétszer Gálfi Dalma diadalmaskodott. Ennek ellenére ezúttal inkább az amerikai számított esélyesebbnek, hiszen a világranglistán a 79. helyen állt, míg Gálfi a 119. helyről várta az összecsapást.

Az első szett kiegyenlített játékot hozott, egyetlen brék különbség döntött: Gálfi ugyanis kétszer is elvette ellenfele adogatását, míg Parks csak egyszer, így nagy küzdelemben, 6:4-gyel a magyar teniszezőé lett a szett.

A második játszma viszont teljesen egyoldalú játékot hozott, Parks ekkor a vártnál jóval könnyebben megadta magát: Gálfi háromszor is el tudta venni az amerikai játékos adogatását, és bár 5:0-nál elsőre még nem tudta kiszerválni a mérkőzést, fogadóként elvette ellenfele adogatását, így 6:1-gyel lezárta a játszmát.

A mérkőzés mindössze 1 óra 17 percig tartott. Gálfi a selejtező második fordulójában az osztrák Julia Grabherrel találkozik.

WTA-TORNA

RÓMA, SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

