Látványos szaltóval a legjobb tíz felé – Marta Kosztyuké az év egyik legnagyobb áttörése

Ha a legjobbak közé szeretnél kerülni, nincs más út, meg kell verned a legjobbakat! Még csak május első napjait írjuk, de Marta Kosztyuk az idén már ötször nyert a világranglista legjobb tízhez tartozó játékosa ellen, amivel ő a legjobb a WTA-mezőnyben. Az ukrán teniszező hosszú évek óta várta, hogy végre összeálljon a játéka, úgy tűnik, 23 esztendős korára ez megtörtént.

A roueni 250-es torna megnyerésével a háta mögött érkezett meg Madridba, ahol pályafutása első 1000-es tornagyőzelmének örülhetett. A másfél hetes menetelést a 2. fordulóban a kazah Julia Putyinceva legyőzésével kezdte, majd következett az 5. kiemelt Jessica Pegu­la elleni meglepetéssikere. A top tízes amerikai ellen a lábmunkája még az amúgy a jó mozgásáról híres riválisáét is felülmúlta. Vele szemben ugyanúgy nem veszített szettet, ahogyan később a nyolcaddöntőben és a negyeddöntőben sem.

„Komolyan mondom, megnyerheted ezt a tornát!” – jelentette ki a nyolcaddöntőben simán megvert amerikai Caty McNally a meccs utáni kézfogásuk közben. Kosztyuk a negyeddöntőben a cseh Linda Nosková ellen előbb megoldotta a tie-breaket, majd 6:0-ra lesöpörte a pályáról. Az elődöntőben az osztrák színekben versenyző Anastasia Potapovával szemben is nehéz pillanatokat kellett átélnie: döntő szettre kényszerült, igaz, abban 6:1-re lemosta riválisát. A meccs után edzője, a lengyel Sandra Zaniewska egy káró tízes kártyalapot mutatott fel neki.

Szaltóval ünnepelt Marta Kosztyuk (Fotó: AFP)

„A meccsek előtt mindig összekeverünk egy pakli kártyát, és megpróbáljuk kitalálni az elsőt. Az elődöntő előtt is tippeltünk, én éppen erre a kártyára tippeltem, Sandra pedig felsikított, annyira boldog volt, hogy végre, először eltaláltam a lapot” – emlékezett vissza Marta Kosztyuk a Tennis Channelnek adott interjújában, már a Mirra Andrejeva ellen 6:3, 7:5-re megnyert finálé után.

A 7. kiemelt orosszal szemben is ihletett formában teniszezett, a tenyeresei pontosak voltak, a lábmunkája pedig ismét remek. Amikor egy játékosnak ennyire megy, általában az „eltört” labdák is jól pattannak – ez most is jelzésértékű volt, azt mutatta, hogy Kosztyuknál tényleg „átkattant” valami a spanyol fővárosban!

„Nem tartozott a kedvenc tornáim közé a madridi, korábban két győzelmem és hét vereségem volt itt. Hihetetlen érzés most itt állni, rengeteg évembe került, hogy eljussak idáig. Csak én és a csapatom tudja, hogy az előző években már hányszor akartam feladni. A szezon előtt azt mondtam Sandrának, hogy az idén végre meg kell történnie az áttörésnek, mert már nem tudom, mi mást lehetne még csinálni. A mentális és a fizikai felkészülésbe sem tudok ennél többet beletenni, hogy végre beinduljon” – mondta arról a „most vagy soha” érzésről, amivel nekivágott 2026-nak.

Januárban Brisbane-ben jól is indult az éve, csak a világelső Arina Szabalenka tudta őt megverni az évnyitó torna döntőjében. Azonban az Australian Openen sérülés miatt nem tudta kihozni magából a maximumot. Úgy néz ki, hogy április végére, a salakszezonra összeállt a játéka, Rouen és Madrid mindenképpen ezt mutatja. A madridi sikerét látványos hátraszaltóval ünnepelte meg, nem véletlenül.

„A torna a gyerekkorom része volt, négytől tizenegy éves koromig tornáztam, ezért vagyok még mindig ennyire atletikus. Örülök neki, hogy most ebből is megmutathattam valamit a teniszpályán” – mondta a hetet már a világranglista 15. helyén elkezdő ukrán játékos, akit a legjobb tíztől már csak 1023 pont választ el.

Madrid után sincs megállás a legjobb teniszezőknek, a héten Rómában vesznek ütőt a kezükbe. Hétfőn kisorsolták a főtábla párosítását, Kosztyuknak a nyolcaddöntőig kell várnia, hogy újra top tízes rivális ellen játszhasson: a kazah Jelena Ribakinának az Australian Open bajnokaként szintén fantasztikus éve van.