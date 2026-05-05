Látványos szaltóval a legjobb tíz felé – Marta Kosztyuké az év egyik legnagyobb áttörése
Ha a legjobbak közé szeretnél kerülni, nincs más út, meg kell verned a legjobbakat! Még csak május első napjait írjuk, de Marta Kosztyuk az idén már ötször nyert a világranglista legjobb tízhez tartozó játékosa ellen, amivel ő a legjobb a WTA-mezőnyben. Az ukrán teniszező hosszú évek óta várta, hogy végre összeálljon a játéka, úgy tűnik, 23 esztendős korára ez megtörtént.
A roueni 250-es torna megnyerésével a háta mögött érkezett meg Madridba, ahol pályafutása első 1000-es tornagyőzelmének örülhetett. A másfél hetes menetelést a 2. fordulóban a kazah Julia Putyinceva legyőzésével kezdte, majd következett az 5. kiemelt Jessica Pegula elleni meglepetéssikere. A top tízes amerikai ellen a lábmunkája még az amúgy a jó mozgásáról híres riválisáét is felülmúlta. Vele szemben ugyanúgy nem veszített szettet, ahogyan később a nyolcaddöntőben és a negyeddöntőben sem.
„Komolyan mondom, megnyerheted ezt a tornát!” – jelentette ki a nyolcaddöntőben simán megvert amerikai Caty McNally a meccs utáni kézfogásuk közben. Kosztyuk a negyeddöntőben a cseh Linda Nosková ellen előbb megoldotta a tie-breaket, majd 6:0-ra lesöpörte a pályáról. Az elődöntőben az osztrák színekben versenyző Anastasia Potapovával szemben is nehéz pillanatokat kellett átélnie: döntő szettre kényszerült, igaz, abban 6:1-re lemosta riválisát. A meccs után edzője, a lengyel Sandra Zaniewska egy káró tízes kártyalapot mutatott fel neki.
„A meccsek előtt mindig összekeverünk egy pakli kártyát, és megpróbáljuk kitalálni az elsőt. Az elődöntő előtt is tippeltünk, én éppen erre a kártyára tippeltem, Sandra pedig felsikított, annyira boldog volt, hogy végre, először eltaláltam a lapot” – emlékezett vissza Marta Kosztyuk a Tennis Channelnek adott interjújában, már a Mirra Andrejeva ellen 6:3, 7:5-re megnyert finálé után.
A 7. kiemelt orosszal szemben is ihletett formában teniszezett, a tenyeresei pontosak voltak, a lábmunkája pedig ismét remek. Amikor egy játékosnak ennyire megy, általában az „eltört” labdák is jól pattannak – ez most is jelzésértékű volt, azt mutatta, hogy Kosztyuknál tényleg „átkattant” valami a spanyol fővárosban!
„Nem tartozott a kedvenc tornáim közé a madridi, korábban két győzelmem és hét vereségem volt itt. Hihetetlen érzés most itt állni, rengeteg évembe került, hogy eljussak idáig. Csak én és a csapatom tudja, hogy az előző években már hányszor akartam feladni. A szezon előtt azt mondtam Sandrának, hogy az idén végre meg kell történnie az áttörésnek, mert már nem tudom, mi mást lehetne még csinálni. A mentális és a fizikai felkészülésbe sem tudok ennél többet beletenni, hogy végre beinduljon” – mondta arról a „most vagy soha” érzésről, amivel nekivágott 2026-nak.
Januárban Brisbane-ben jól is indult az éve, csak a világelső Arina Szabalenka tudta őt megverni az évnyitó torna döntőjében. Azonban az Australian Openen sérülés miatt nem tudta kihozni magából a maximumot. Úgy néz ki, hogy április végére, a salakszezonra összeállt a játéka, Rouen és Madrid mindenképpen ezt mutatja. A madridi sikerét látványos hátraszaltóval ünnepelte meg, nem véletlenül.
„A torna a gyerekkorom része volt, négytől tizenegy éves koromig tornáztam, ezért vagyok még mindig ennyire atletikus. Örülök neki, hogy most ebből is megmutathattam valamit a teniszpályán” – mondta a hetet már a világranglista 15. helyén elkezdő ukrán játékos, akit a legjobb tíztől már csak 1023 pont választ el.
Madrid után sincs megállás a legjobb teniszezőknek, a héten Rómában vesznek ütőt a kezükbe. Hétfőn kisorsolták a főtábla párosítását, Kosztyuknak a nyolcaddöntőig kell várnia, hogy újra top tízes rivális ellen játszhasson: a kazah Jelena Ribakinának az Australian Open bajnokaként szintén fantasztikus éve van.