Nemzeti Sportrádió

Piros Zsombor nyerte a madridi challengertornát

2026.04.12. 14:57
Piros Zsombor (Fotó: Kovács Péter)
ATP 75-ös torna challengertorna Jurij Rodionov Piros Zsombor
Az ötödik kiemelt Piros Zsombor nyerte meg a madridi salakpályás tenisz challengertornát, mivel a döntőben 7:5, 6:2-re legyőzte az osztrák Jurij Rodionovot.

A világranglistán 161. magyar játékos a fináléban az osztrák Jurij Rodionovval (176.) csapott össze, pályafutása során először. A fehérorosz származású, Németországban született ellenfélnek kellemes emlékei lehettek a magyarokról, mivel szeptemberben tagja volt a debreceni Davis-kupa-osztályozón győztes válogatottnak, és a párharc során Marozsán Fábiánt és Fucsovics Mártont is megverte.

Az eső miatt némi késéssel rajtolt madridi csatában a 26 éves Piros 3:2-nél két bréklabdát is elszalasztott, majd 4:4-nél ő is hárított kettőt. A döntő első brékje magyar szempontól a legjobbkor következett be, amikor a budapesti teniszező 6:5-nél egy csodálatos átemeléssel szettlabdához jutott fogadóként, majd a balkezes Rodionov a következő labdamenetben kiütött egy könnyű tenyerest.

A folytatásban Pirost vitte tovább a lendület, és szemet gyönyörködtető megoldásokkal 2:1-nél ismét elvette az osztrák adogatását, majd 4:1-re ellépett. A következő gém végén egy elérhetetlen rövidítésnek köszönhetően meglett az 5:2, Rodionov pedig ekkorra már teljesen szétesett, és a magyar játékos 1 óra 22 perc után boldogan emelhette kezét a magasba. Piros kilencedszer ünnepelhetett a második vonalnak számító Challenger Touron, a trófea mellé 15 510 dollárt (5.6 millió forint) kapott, hétfőtől pedig várhatóan a 144. helyen jegyzik majd a világranglistán.

ATP 75-ÖS CHALLENGERTORNA, MADRID
EGYES, DÖNTŐ
Piros Zsombor (5.)–Jurij Rodionov (osztrák) 7:5, 6:2

 

