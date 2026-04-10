Piros Zsombor elődöntős a madridi challenger-tenisztornán

2026.04.10. 16:05
Piros Zsombor (Fotó: Kovács Péter, archív)
Challenger-torna Madrid Piros Zsombor
Az 5. helyen kiemelt Piros Zsombor bejutott az elődöntőbe a madridi salakpályás férfi challenger-tenisztornán.

A világranglistán 161. magyar a pénteki negyeddöntőben a hazai közönség előtt szereplő Alejandro Moro Canasszal (233.) csapott össze, és 2 óra 18 perc alatt 4:6, 6:3, 6:4-re nyert.

A 26 éves Piros Zsombor március elején a nyolcadik challenger-trófeáját gyűjtötte be Luganóban, azóta viszont a zárai (Zadar) és a nápolyi challengeren sem tudott mérkőzést nyerni. A spanyol fővárosban a nyolcadik kiemelt brit Toby Samuel (169.) lesz az ellenfele a szombati elődöntőben.

ATP 75-ÖS CHALLENGERTORNA, MADRID (97 640 euró, salak)
EGYES, NEGYEDDÖNTŐ
Piros Zsombor (5.)–Alejandro Moro Canas (spanyol) 4:6, 6:3, 6:4

 

Challenger-torna Madrid Piros Zsombor
