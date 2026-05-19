Piros Zsombor búcsúzott a Roland Garros selejtezőjében

2026.05.19. 18:20
Piros Zsombor búcsúzott a selejtezőben (Fotó: Getty Images)
Piros Zsombor két játszmában vereséget szenvedett a portugál Henrique Rochától a Roland Garros férfi egyes selejtezőjének első fordulójában kedd délután, így nem lesz ott a francia nyílt teniszbajnokságon.

A második összecsapásuk a tervezetthez képest jelentős csúszással kezdődött a 10-es pályán, mivel előzőleg egy női mérkőzés már bő két és fél órája tartott, amikor eleredt az eső, és minden pályán szüneteltek a meccsek.

Az első szettben a portugálnak elegendő volt egy adogatás-elnyerés, illetve a negyedik játszmalabda értékesítése, és 6:4-re nyert. A folytatásban a 26 éves magyar teniszező is brékelt egyet, és 5:2-re meglépett, de később, amikor a szett megnyeréséért adogatott, hibázott, Rocha visszaszerezte adogatóelőnyét, kiharcolta a rövidítést, amelyben aztán magabiztosan nyert. Összességében 1 óra 53 perc alatt győzte le magyar riválisát.

A tavalyi Roland Garrost kihagyó Piros a háromkörös kvalifikáció egyetlen magyarja volt, a vasárnap rajtoló főtáblás egyéni küzdelmekben Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna, Gálfi Dalma és Udvardy Panna szerepel majd.

TENISZ
ROLAND GARROS, SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, FÉRFIAK
Henrique Rocha (portugál, 11.)–Piros Zsombor 6:4, 7:6 (7–4)

 

