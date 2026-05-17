Tenisz: Piros Zsombor döntős a zágrábi tornán

P. K./MTI
2026.05.17. 14:42
Piros Zsombor döntőbe jutott a zágrábi salakon (Fotó: Kovács Péter, archív)
tenisz Elmer Möller Piros Zsombor
Az ötödik helyen kiemelt Piros Zsombor bejutott a döntőbe a 98 ezer dollár (35.8 millió forint) összdíjazású zágrábi salakpályás férfi challenger-tenisztornán.

 

A világranglistán 163. Piros Zsombor cseh, horvát és osztrák ellenfél legyőzésével került a négy közé, de mivel egész héten esős idő van a horvát fővárosban, folyamatosan csúszott a program, így a szombaton elkezdett elődöntőt csak vasárnap lehetett befejezni.

 A háló túloldalán a 26 éves Pirost tíz hellyel megelőző dán Elmer Möller állt, akivel még nem találkozott. A 2 óra 2 perces csata utolsó szettjében a magyar válogatott teniszező volt valamivel jobb, így ő jutott a fináléba.

A vasárnap 14.10-kor kezdődött végjátékban Piros az első kiemelt brit Jan Choinski (122.) ellen játszik, akit tavaly áprilisban megvert a spanyolországi Menorcán. Piros egy hónapja megnyerte a madridi challengert, így kilencedszer ünnepelhetett tornagyőzelmet a második vonalnak számító Challenger Touron.

TENISZ
CHALLENGER-TORNA, ZÁGRÁB (98 ezer dollár, salak)
ELŐDÖNTŐ
Piros Zsombor (5.)–Elmer Möller (dán, 3.) 6:2, 3:6, 6:4

 

