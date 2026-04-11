Piros Zsombor döntős a madridi challenger-tenisztornán

2026.04.11. 16:24
null
Piros Zsombor (Fotó: Kovács Péter, archív)
Madrid tenisz Piros Zsombor
Az ötödik helyen kiemelt Piros Zsombor bejutott a döntőbe a madridi salakpályás férfi challenger-tenisztornán.

 

A világranglistán 161. magyar a szombati elődöntőben a 8. helyen kiemelt brit Toby Samuellel (169.) csapott össze, pályafutása során először. A 23 éves ellenfél még sosem állt ennél jobban az ATP-rangsorban, és négy bajnoki címmel büszkélkedhet az ATP Tour mögött a második vonalnak számító Challenger Touron. 

A szombati csatát a magyar teniszező szetthátrányból megfordítva, 1 óra 50 perc alatt 4:6, 6:3, 6:3-ra nyerte meg.

A 26 éves Piros március elején a nyolcadik challengertrófeáját gyűjtötte be Luganóban, azóta viszont a zárai (zadari) és a nápolyi challengeren sem tudott mérkőzést nyerni. Piros a döntőben a chilei Nicolás Jarry és az osztrák Jurij Rodionov összecsapásának győztesével találkozik.

ATP 75-ÖS CHALLENGERTORNA, MADRID (97 640 euró, salak)
EGYES, ELŐDÖNTŐ
Piros Zsombor (5.)–Toby Samuel (brit, 8.) 4:6, 6:3, 6:3

 

