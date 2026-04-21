Gálfi Dalma főtáblás Madridban, Piros Zsombor lemaradt a feljutásról

Kettős érzésekkel készülődhetett Gálfi Dalma a cseh lány elleni mérkőzésére: egyrészt Darja Vidmanovának eddig nem sok babér termett a magyar ellenfelekkel szemben, hiszen eddigi hat meccséből ötöt elvesztett honfitársaink ellen felnőtt karrierje során. Másrészt viszont az egyetlen győzelmét éppen Gálfi ellen aratta két hónappal ezelőtt a portugáliai Oeirasban rendezett fedett pályás Challenger torna negyeddöntőjében.

Ezúttal viszont másképp indult a meccs, mint a február közepi: a harmadik játszmában először Gálfi brékelt, s ha nehezen is, de két fogadóelőnyt hárítva a következő adogatójátékát megnyerve megerősítette vezetését. A nyolcadik játékban aztán Vidmanová jutott bréklabdához, amit azonnal ki is használt, majd a következő, maratoni játékban Gálfi hagyott parlagon négy fogadóelőnyt. Egyre jobban érett a rövidítés, ám Gálfi 5:5-nél második bréklabdáját kihasználta, majd három újabb bréklabda hárítása után első szettlabdájával lezárta a több mint 70 percig tartó játszmát.

A második szettet éppen csak elkezdték a felek, amikor elkezdett esni az eső, így félbeszakadt a mérkőzés.

Nemcsak Gálfi Dalma meccsét érintette az este hét előtt megérkező eső, hanem Piros Zsomborét is, akinek viszont nem állt olyan jól a szénája: a selejtezőben 4. kiemelt horvát Dino Prizmic ellen elvesztette első adogatójátékát. Ezzel kettejük harmadik meccsén hátrányba került Piros, amit már nem is tudott ledolgozni, az esőszünet utáni újrakezdést követően 6:3-ra vesztette el a szettet 26 éves játékosunk.

Pirosnak a folytatás sem igazán sikerült, villámgyorsan elvesztette kétszer is az adogatását, de hiába volt még két bréklabdája, a hátrányán még úgy sem tudott faragni, hogy a további két adogatójátékát hozta, miközben Prizmic 5:2-nél három meccslabdájából a harmadikat értékesítette, így pályafutása során másodszor került 1000-es versenyen főtáblára a 20 éves horvát, aki 2023 nyara után másodszor is legyőzte a magyart.

Nagyjából ugyanekkor ért véget egyébként Gálfi mérkőzése is, aki ott folytatta, ahol abbahagyta: vagyis rögtön elvette Vidmanová szerváját, igaz, a cseh azonnal visszabrékelt, de adogatóként ismét kapitulált, így Gálfi volt, aki a második játszmában elsőként hozta a saját szerváját. Ekkor, vagyis 3:1 után a magyar teniszező közel állt a dupla brékelőnyhöz, de ezt csak a szett végén, 5:3-nál harcolta ki, amivel le is zárta a mérkőzést. Ezzel 2023 után jutott fel ismét a madridi főtáblára.

WTA 1000-ES TORNA, MADRID (8 235 540 dollár, salak)

EGYES, SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ

Gálfi Dalma (8.)–Darja Vidmanová (cseh, 19.) 7:5, 6:3

ATP 1000-ES TORNA, MADRID (8 235 540 dollár, salak)

EGYES, SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ

Dino Prizmic (horvát, 4.)–Piros Zsombor 6:3, 6:2

KORÁBBAN

NŐI EGYES, SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

Bondár Anna–Viktorija Golubic (svájci) 6:2, 6:3

NŐI EGYES, SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ

Tyra Caterina Grant (olasz)–Udvardy Panna (4.) 0:6, 6:3, 6:2