Monte-Carlóban véget ért Sinner szenzációs sorozata

A korábbi világelső a cseh Tomás Machác elleni nyolcaddöntőben elveszítette a második játszmát, ezzel sorozatban 37 megnyert szett után bukott el egyet 1000-es viadalon.

A 24 éves Sinner sorozata tavaly Párizsban kezdődött, azóta már hibátlanul megnyerte a Indian Wellsben és Miamiban rendezett kemény pályás tornákat. Sinnernek a világelsőség is tét Monte-Carlóban, mert ha pályafutása során először nyer a hercegségben, akkor biztosan visszaszerzi az első helyet.

Az ATP-rangsort jelenleg Carlos Alcaraz vezeti, a Monte-Carlóban címvédő spanyol is bejutott a nyolc közé, miután ugyancsak döntő játszmában múlta felül az argentin Tomás Martínt.