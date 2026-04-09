Monte-Carlóban véget ért Sinner szenzációs sorozata

A 6.3 millió euró (2.4 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói salakpályás férfi tenisztornán véget ért Jannik Sinner sorozata, az olasz klasszis azonban így is bejutott a legjobb nyolc közé.
A korábbi világelső a cseh Tomás Machác elleni nyolcaddöntőben elveszítette a második játszmát, ezzel sorozatban 37 megnyert szett után bukott el egyet 1000-es viadalon.
A 24 éves Sinner sorozata tavaly Párizsban kezdődött, azóta már hibátlanul megnyerte a Indian Wellsben és Miamiban rendezett kemény pályás tornákat. Sinnernek a világelsőség is tét Monte-Carlóban, mert ha pályafutása során először nyer a hercegségben, akkor biztosan visszaszerzi az első helyet.
Az ATP-rangsort jelenleg Carlos Alcaraz vezeti, a Monte-Carlóban címvédő spanyol is bejutott a nyolc közé, miután ugyancsak döntő játszmában múlta felül az argentin Tomás Martínt.
