Nemzeti Sportrádió

Monte-Carlóban véget ért Sinner szenzációs sorozata

2026.04.09. 18:51
Jannik Sinner (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Monte-Carlo Jannik Sinner
A 6.3 millió euró (2.4 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói salakpályás férfi tenisztornán véget ért Jannik Sinner sorozata, az olasz klasszis azonban így is bejutott a legjobb nyolc közé.

 

A korábbi világelső a cseh Tomás Machác elleni nyolcaddöntőben elveszítette a második játszmát, ezzel sorozatban 37 megnyert szett után bukott el egyet 1000-es viadalon.

A 24 éves Sinner sorozata tavaly Párizsban kezdődött, azóta már hibátlanul megnyerte a Indian Wellsben és Miamiban rendezett kemény pályás tornákat. Sinnernek a világelsőség is tét Monte-Carlóban, mert ha pályafutása során először nyer a hercegségben, akkor biztosan visszaszerzi az első helyet.

Az ATP-rangsort jelenleg Carlos Alcaraz vezeti, a Monte-Carlóban címvédő spanyol is bejutott a nyolc közé, miután ugyancsak döntő játszmában múlta felül az argentin Tomás Martínt.

 

tenisz Monte-Carlo Jannik Sinner
