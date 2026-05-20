Bondár Anna is a nyolc közé került Rabatban

2026.05.20. 19:17
Bondár Anna is bejutott a nyolc közé (Fotó: Lengyel Viktória Gréta, archív)
tenisz WTA Bondár Anna
Udvardy Panna után Bondár Anna is bejutott a negyeddöntőbe a 283 ezer dollár (88 millió forint) összdíjazású rabati salakpályás női tenisztornán.
Tenisz
3 órája

Udvardy Panna negyeddöntős Rabatban

Stollár Fanny párosban búcsúzott Strasbourg-ban.

A világranglistán 58. magyar játékos – aki a nyitó körben csak néhány percet töltött a pályán, mivel a szlovén Polona Hercog 1:1-nél feladta a meccset – a szerdai nyolcaddöntőben a kolumbiai Emiliana Arangóval (98.) csapott össze, és döntő szettben diadalmaskodott úgy, hogy a másodikban csak egy játékot nyert, a harmadikban viszont egyet sem vesztett.

Bondárra a negyeddöntőben ukrán rivális, Julija Sztarodubceva (54.) vagy Anhelina Kalinyina (84.) vár.

WTA-torna, Rabat (283 ezer dollár, salak)
Egyes, nyolcaddöntő
Bondár Anna (5.)–Emiliana Arango (kolumbiai) 7:6 (8–6), 1:6, 6:0
Udvardy Panna (7.)–Sada Nahimana (burundi) 6:4, 6:1

