Bondár Anna is a nyolc közé került Rabatban

A világranglistán 58. magyar játékos – aki a nyitó körben csak néhány percet töltött a pályán, mivel a szlovén Polona Hercog 1:1-nél feladta a meccset – a szerdai nyolcaddöntőben a kolumbiai Emiliana Arangóval (98.) csapott össze, és döntő szettben diadalmaskodott úgy, hogy a másodikban csak egy játékot nyert, a harmadikban viszont egyet sem vesztett.

Bondárra a negyeddöntőben ukrán rivális, Julija Sztarodubceva (54.) vagy Anhelina Kalinyina (84.) vár.

WTA-torna, Rabat (283 ezer dollár, salak)

Egyes, nyolcaddöntő

Bondár Anna (5.)–Emiliana Arango (kolumbiai) 7:6 (8–6), 1:6, 6:0

Udvardy Panna (7.)–Sada Nahimana (burundi) 6:4, 6:1