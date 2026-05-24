Európai kézilabdaligák: Albek és Vámos csapata nyerte a Francia Kupát

2026.05.24. 21:54
Fotó: Facebook/Metz Handball
Vámos Petra női kézilabda Metz Handball Francia Kupa Albek Anna
Albek Anna és Vámos Petra csapata, a Metz HB 33–21-re nyert a JDA Bourgogne Dijon HB ellen a női kézilabda Francia Kupa vasárnapi döntőjében.

A szövetség honlapja szerint Albek Anna két góllal járult hozzá a Bajnokok Ligája-elődöntős Metz címvédéséhez a friss Európa Liga-győztes Dijon ellen.

Szikora Melinda kilenc védése ellenére a Borussia Dortmund 28–27-re kikapott a HSG Blomberg-Lippe otthonában a német női bajnokság döntőjének második mérkőzésén, a párharc állása így 1–1-re módosult.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a Dunaszerdahely 31–30-ra nyert a HK Slovan Duslo Sala otthonában a szlovák női bajnokság rájátszásában. Farkas Júlia hét, Pénzes Mónika öt, Banfai Kíra három, Élő Beatrix egy alkalommal talált a hálóba.

Fazekas Gergő két gólt lőtt, Szita Zoltán nem talált be, Ilic Zoran pedig nem szerepelt a címvédő Orlen Wisla Plock keretében, amely hazai pályán meglepetésre 30–25-re kikapott az Industria Kielcétől a lengyel bajnokság döntőjének első mérkőzésén.

 

