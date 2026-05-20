Udvardy Panna negyeddöntős Rabatban

A világranglistán 68. játékos a 102. belga Hanne Vandewinkel búcsúztatása után, a 16 között a burundi Sada Nahimanával (231.) csapott össze, aki előzőleg a 90. helyen álló ausztrál Ajla Tomljanovicot győzte le.

Első találkozójukon a hetedikként rangsorolt magyar teniszező magabiztosan érvényesítette a papírformát, 1 óra 25 perc alatt diadalmaskodott. Legközelebb az első kiemelt indonéz Janice Tjen (41.) és a kolumbiai Camila Osorio (77.) összecsapásának győztesével találkozik.

A marokkói viadal másik magyarja, az ötödik helyen kiemelt Bondár Anna a nyitó körben csak néhány percet töltött a pályán, mivel a szlovén Polona Hercog 1:1-nél feladta a meccset. A világranglistán 58. magyar játékos a későbbiekben a kolumbiai Emiliana Arangóval (98.) száll szembe, akivel szemben 2–1-re áll a győzelmi mérlege.

Stollár Fanny és Asia Muhammad párosa a nyolc között búcsúzott az 1.2 millió dollár (373 millió forint) összdíjazású strasbourgi salakpályás tenisztornán.

A viadal honlapja szerint a negyedik helyen rangsorolt magyar, amerikai duó – amely a vasárnap rajtoló Roland Garroson is együtt indul majd – szerdán a kazah Anna Danyilinával és az orosz Jekatyerina Alekszandrovával szállt szembe, és döntő rövidítésben maradt alul.

WTA-torna, Rabat (283 ezer dollár, salak)

Egyes, nyolcaddöntő

Udvardy Panna (7.)–Sada Nahimana (burundi) 6:4, 6:1

WTA-torna, Strasbourg (1.2 millió dollár, salak)

Páros, negyeddöntő

Anna Danyilina, Jekatyerina Alekszandrova (kazah, orosz)–Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai, 4.) 7:5, 3:6, 10–6 – döntő rövidítés