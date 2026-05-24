Nemzeti Sportrádió

Portugál Kupa: Stopira a 112. percben eldöntötte a Sporting elleni döntőt

R. D. P.R. D. P.
2026.05.24. 21:30
null
Stopira 38 évesen pályafutása egyik, ha nem a legemlékezetesebb esztendőjét teljesíti (Fotó: Getty Images)
Címkék
Sporting CP Stopira Portugál Kupa Torreense
A Videoton FC Fehérvár korábbi meghatározó labdarúgója, Stopira hőssé vált Portugáliában: a világbajnokságra készülő 38 éves védő a 112. percben nyerte meg a másodosztályú Torreensének a Sporting CP elleni kupadöntőt.

A vasárnapi mérkőzésen a Torreense már a 4. percben vezetést szerzett Kévin Zohi góljával, amire a Sporting a fordulást követően válaszolt a kolumbiai csatár, Luis Suárez góljával.

A rendes játékidőben már nem változott az eredmény, a hosszabbítás második félidejében viszont Stopiráék tizenegyeshez jutottak, amit a rutinos hátvéd értékesített is. A lisszaboniak ráadásul meg is fogyatkoztak Maximiliano Araújo piros lapja miatt, így számukra már nem volt visszaút a döntőben.

A Torreense történelmet írt, ugyanis első nem élvonalbeli klubként ért csúcsra a Portugál Kupában.

Stopirára még fontos feladatok várnak az idényben: klubja osztályozót játszik az élvonalba jutásért, a zöld-foki válogatott pedig tagja a világbajnokság 48 csapatos mezőnyének.

PORTUGÁL KUPA
DÖNTŐ
Sporting CP–Torreense 1–2 (L. Suárez 54., ill. Zohi 4., Stopira 112. – 11-esből) – hosszabbítás után
Kiállítva: M. Araújo (Sporting, 109.)

 

Sporting CP Stopira Portugál Kupa Torreense
Legfrissebb hírek

Stopira elárulta, a méltó részvételnél is többre vágynak a futball-vb-n

Foci vb 2026
10 órája

Videó: hatalmas ünnepléssel gratuláltak csapattársai a vb-meghívót kapó Stopirának

Foci vb 2026
2026.05.18. 17:29

Duarte és Stopira is ott van a Zöld-foki-szigetek vb-keretében

Foci vb 2026
2026.05.18. 15:19

A Real Madrid hetedszer nyerte meg a Puskás–Suzuki-kupát

Minden más foci
2026.05.03. 22:00

Puskás–Suzuki-kupa: hatodik lett a Sportingtól vereséget szenvedő Honvéd

Minden más foci
2026.05.03. 18:13

Puskás–Suzuki-kupa: döntetlen a Puskás Akadémia–Sporting meccsen is, döntős a Real Madrid

Minden más foci
2026.05.02. 19:10

Puskás–Suzuki-kupa: A Honvéd legyőzte a Panathinaikoszt

Minden más foci
2026.05.01. 19:32

Férfi kézilabda BL: sztárparádé és döntetlen a portugál–dán csatán

Kézilabda
2026.04.29. 22:20
Ezek is érdekelhetik