Portugál Kupa: Stopira a 112. percben eldöntötte a Sporting elleni döntőt

A vasárnapi mérkőzésen a Torreense már a 4. percben vezetést szerzett Kévin Zohi góljával, amire a Sporting a fordulást követően válaszolt a kolumbiai csatár, Luis Suárez góljával.

A rendes játékidőben már nem változott az eredmény, a hosszabbítás második félidejében viszont Stopiráék tizenegyeshez jutottak, amit a rutinos hátvéd értékesített is. A lisszaboniak ráadásul meg is fogyatkoztak Maximiliano Araújo piros lapja miatt, így számukra már nem volt visszaút a döntőben.

A Torreense történelmet írt, ugyanis első nem élvonalbeli klubként ért csúcsra a Portugál Kupában.

Stopirára még fontos feladatok várnak az idényben: klubja osztályozót játszik az élvonalba jutásért, a zöld-foki válogatott pedig tagja a világbajnokság 48 csapatos mezőnyének.

Sporting CP–Torreense 1–2 (L. Suárez 54., ill. Zohi 4., Stopira 112. – 11-esből) – hosszabbítás után

Kiállítva: M. Araújo (Sporting, 109.)