Nem volt elég a döntetlen, kiesett a Topolya

SZERB SZUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 7. FORDULÓ

IMT Novi Beograd–Topolyai SC 1–1 (1–0)

Loznica, Lagator-stadion. Vezette: Pavle Ilics

IMT: Csancsarevics – Kiankaulua (Radocsaj, 74.), V. Jovanovics, Sapics, Martos – Zsagar (Akrofi, 74.), Novicsics, Sissako (Krsztics, 68.), Juninho (Glisics, 57.) – Bulaja, C. Keita (Lebi, 68.). Vezetőedző: Zoran Vasziljevics.

Topolya: N. Szimics – Szt. Jovanovics, Capan (Tomovics, 84.), Satara, Urosevics – A. Petrovics (Szt. Mladenovics, 63.), Radin (Jovicsics, a szünetben) – Todoroszki, Miloszavics (Szavics, a szünetben), Boszics (Sztancsics, 74.) – B. Petrovics. Vezetőedző: Tomiszlav Szivics.

Gólszerző: Zsagar (13.), ill. Szt. Jovanovics (54.)

Nem kezdődött jól az idény legfontosabb mérkőzése a Topolya számára, ugyanis az IMT már a 13. percben Dusan Zsagar bombagóljával megszerezte a vezetést. A vendégek közül Sztefan Urosevics és Bogdan Petrovics veszélyeztetett, utóbbi át is emelte a kifutó kapust az első félidő hajrájában, de a videobíró megerősítette a partjelző döntését, ugyanis a csatár lesen kapta az átadást.

A második játékrészt sokkal harciasabban és elszántabban kezdte a Topolya, aminek gyorsan meg is lett az eredménye: az 54. percben Predrag Boszics az alapvonalról adta be a labdát, ahol a középre húzódó Sztefan Jovanovics a kapu közepébe lőtt. Nyolc perccel később Andrej Petrovics már elkezdte ünnepelni a gólját a húszméteres lövése után, de Ognjen Csancsarevics, a hazaiak kapusa valami hihetetlen bravúrral szögletre ütötte a jobb alsóba tartó erős lövést. A 79. percben Andrej Todoroszki harcolta ki magának a lövőhelyzetet, de a próbálkozása centiméterekkel a felső léc felett hagyta el a pályát.

A Topolyának a pontszerzés nem volt elég a bennmaradáshoz, mivel a Radnicski 1923 és a Javor-Matisz találkozója 2–2-es döntetlennel ért véget, így a TSC a 13. helyen végzett, vagyis kiesett a Szuper Ligából. A Topolya és a Radnicski 1923 is 45 ponttal fejezte be a bajnokságot, de mivel az alapszakasz végén a kragujevaci együttes végzett az előkelőbb helyen, így ők maradtak bent a Szuper Ligában.

A 37. forduló eredményei: IMT–Topolyai Sport Club 1–1, Radnicski Nis–Szpartak (Szabadka) 2–1, Radnicski 1923 (Kragujevac)–Javor 2–2, Mladoszt (Lucsani)–Napredak 1–0.

Az alsóház végeredménye: 9. IMT 50, 10. Radnicski Nis 49, 11. Mladoszt (Lucsani) 46, 12. Radnicski 1923 (Kragujevac) 45, 13. Topolyai Sport Club 45, 14. Javor 42, 15. Szpartak (Szabadka) 21, 16. Napredak 18 pont.

A 13-16. helyezett együttesek a 2026–2027-es idényben a másodosztályban szerepelnek, a szerb Szuper Liga pedig 14 tagú lesz.

A Topolyai Sport Club a 2018–2019-es idényben megnyerte a másodosztályt, a Prva Ligát és bejutott a Szuperligába, ahol mindjárt az első idényben kiharcolta az Európa-liga selejtezőjében való részvételt, a 2022–2023-as idényben pedig a Bajnokok Ligája-selejtezőjében és az Európa-liga főtábláján kapott helyet az észak-bácskai együttes.