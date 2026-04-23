Lemondott a WTA vezérigazgatója

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.04.23. 09:08
null
Portia Archer (Fotó: AFP)
lemondás sportpolitika WTA
Portia Archer kevesebb mint két évvel a kinevezése után lemondott a profi női teniszt irányító WTA vezérigazgatói posztjáról.

A WTA elnöke, Valerie Camillo közölte, hogy a 2024 júliusában kinevezett Archer már hétfőn távozott posztjáról, de lemondásának okát nem részletezte.

Hozzátette, május közepén várható tájékoztatás az új vezérigazgató személyéről.
 

 

