Lemondott a WTA vezérigazgatója
Portia Archer kevesebb mint két évvel a kinevezése után lemondott a profi női teniszt irányító WTA vezérigazgatói posztjáról.
A WTA elnöke, Valerie Camillo közölte, hogy a 2024 júliusában kinevezett Archer már hétfőn távozott posztjáról, de lemondásának okát nem részletezte.
Hozzátette, május közepén várható tájékoztatás az új vezérigazgató személyéről.
