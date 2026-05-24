Hivatalos: Kálnoki Kis Attila az új sportért felelős államtitkár

A Nemzeti Sport elsőként írta meg: a volt öttusa-világbajnok sportújságíró, a 24.hu főmunkatársa, lapunk korábbi főszerkesztője, Kálnoki Kis Attila az első számú esélyes az immár a Belügyminisztérium alá tartozó Sportért Felelős Államtitkárság vezetésére, miután a korábbi jelölt, Kulcsár Krisztián kinevezése már nem szerepelt a kormányalakítási tervekben.

Kálnoki Kis Attila (jobbra) a 2025-ös főszerkesztők vacsoráján Buzgó József, Szekeres István, Szöllősi György és Dénes Tamás társaságában (Fotó: Szabó Miklós)

A május 24-i Magyar Közlönyben hivatalossá vált, hogy Kálnoki Kis Attilát kérte fel Pósfai Gábor belügyminiszter a posztra. A kormany.hu-n megjelenő bemutatásban kiemelik, Kálnoki Kis pályafutását a magyar öttusa-válogatott tagjaként kezdte, olimpiai ötödik, ötszörös világ- és háromszoros Európa-bajnok, tizenötszörös magyar bajnok, az UTE örökös bajnoka. Mint sportvezető az Újpesti Torna Egylet ügyvezető elnökhelyetteseként, majd a Magyar Öttusaszövetség főtitkáraként dolgozott. A médiában töltött évei során a CKM magazin főszerkesztője, a Képes Sport és a Nemzeti Sport főszerkesztője, valamint a Ringier Sport Network vezetője volt. Később a Sport24 főszerkesztőjeként, illetve a Centrál Médiacsoport munkatársaként dolgozott. Végzettségét a Testnevelési Egyetemen, a Komlósi Oktatási Stúdióban és a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetemen szerezte.

A Szőnyi Ferencről szóló könyv bemutatóján 2022-ben (Fotó: Török Attila)

Minőségi Sportújságírásért díjat kapott, valamint a Magyar Sportújságírók Szövetsége Feleki László- és Nívódíját is kiérdemelte. 2023-ban jelent meg a Szőnyi Ferenc ultratriatlon-világbajnok pályafutását feldolgozó könyve, tavaly pedig a Szoboszlai-sztori.

Édesapja, a mérnöki végzettségű Kálnoki Kis Sándor a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium miniszterhelyettese volt 1984 és 1990 között, majd a Magyar Öttusaszövetség elnökségi tagja, illetve 1996 és 2004 között társelnöke volt. Idősebbik fia, Kálnoki Kis Dávid korábbi élvonalbeli, utánpótlás-válogatott, Magyar Kupa-győztes labdarúgó, fiatalabbik fia, Kálnoki Kis Zsombor szintén labdarúgó, jelenleg Soroksáron játszik.

Lapunk úgy tudja, hogy Kele János blogger lehet az egyik helyettese.