Hivatalos: Kálnoki Kis Attila az új sportért felelős államtitkár

2026.05.24. 09:57
Kálnoki Kis Attila lett az új sportért felelős államtitkár (Fotó: Nemzeti Sport)
Igaznak bizonyult a Nemzeti Sport korábbi értesülése, az esélyesek között emlegetett Kálnoki Kis Attila, lapunk korábbi főszerkesztője lett az új sportért felelős államtitkár, derült ki a Magyar Közlöny legfrissebb számából.

 

A Nemzeti Sport elsőként írta meg: a volt öttusa-világbajnok sportújságíró, a 24.hu főmunkatársa, lapunk korábbi főszerkesztője, Kálnoki Kis Attila az első számú esélyes az immár a Belügyminisztérium alá tartozó Sportért Felelős Államtitkárság vezetésére, miután a korábbi jelölt, Kulcsár Krisztián kinevezése már nem szerepelt a kormányalakítási tervekben.

Kálnoki Kis Attila (jobbra) a 2025-ös főszerkesztők vacsoráján Buzgó József, Szekeres István, Szöllősi György és Dénes Tamás társaságában (Fotó: Szabó Miklós)

A május 24-i Magyar Közlönyben hivatalossá vált, hogy Kálnoki Kis Attilát kérte fel Pósfai Gábor belügyminiszter a posztra. A kormany.hu-n megjelenő bemutatásban kiemelik, Kálnoki Kis pályafutását a magyar öttusa-válogatott tagjaként kezdte, olimpiai ötödik, ötszörös világ- és háromszoros Európa-bajnok, tizenötszörös magyar bajnok, az UTE örökös bajnoka. Mint sportvezető az Újpesti Torna Egylet ügyvezető elnökhelyetteseként, majd a Magyar Öttusaszövetség főtitkáraként dolgozott. A médiában töltött évei során a CKM magazin főszerkesztője, a Képes Sport és a Nemzeti Sport főszerkesztője, valamint a Ringier Sport Network vezetője volt. Később a Sport24 főszerkesztőjeként, illetve a Centrál Médiacsoport munkatársaként dolgozott. Végzettségét a Testnevelési Egyetemen, a Komlósi Oktatási Stúdióban és a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetemen szerezte.

A Szőnyi Ferencről szóló könyv bemutatóján 2022-ben (Fotó: Török Attila)

Minőségi Sportújságírásért díjat kapott, valamint a Magyar Sportújságírók Szövetsége Feleki László- és Nívódíját is kiérdemelte. 2023-ban jelent meg a Szőnyi Ferenc ultratriatlon-világbajnok pályafutását feldolgozó könyve, tavaly pedig a Szoboszlai-sztori. 

Édesapja, a mérnöki végzettségű Kálnoki Kis Sándor a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium miniszterhelyettese volt 1984 és 1990 között, majd a Magyar Öttusaszövetség elnökségi tagja, illetve 1996 és 2004 között társelnöke volt. Idősebbik fia, Kálnoki Kis Dávid korábbi élvonalbeli, utánpótlás-válogatott, Magyar Kupa-győztes labdarúgó, fiatalabbik fia, Kálnoki Kis Zsombor szintén labdarúgó, jelenleg Soroksáron játszik.

Lapunk úgy tudja, hogy Kele János blogger lehet az egyik helyettese.

A MAGYAR SPORTIRÁNYÍTÁS KORÁBBI VEZETŐI
Gallov Rezső (1990–1994, államtitkár, az Országos Testnevelési és Sporthivatal elnöke), Kuncze Gábor (1994–1998, belügyminiszter), Deutsch Tamás (1999–2002, ifjúsági és sportminiszter), Jánosi György (2002–2003, gyermek-, ifjúsági és sportminiszter), Gyurcsány Ferenc (2003–2004, gyermek-, ifjúsági és sportminiszter), Ábrahám Attila (2004–2006, a Nemzeti Sporthivatal elnöke), Elbert Gábor (2006–2008, sportért felelős államtitkár), ifj. Török Ottó (2009, sportszakállamtitkár), Simóka Beáta (2009–2010, sportszakállamtitkár), Czene Attila (2010–2012, sportért felelős államtitkár), Simicskó István (2012–2015, sportért és ifjúságért felelős államtitkár), Szabó Tünde (2015–2022, sportért felelős államtitkár), Schmidt Ádám (2022–2026, sportért felelős államtitkár)

 

 

