Hétfői sportműsor: Bondár Anna a nyolc közé jutásért játszik Madridban

Hétfőn egy-egy mérkőzéssel folytatódnak az NB II, az angol Premier League és a spanyol La Liga küzdelmei, míg az olasz Serie A-ban két meccsel zárul a hétvégi forduló. A női kézilabda Bajnokok Ligájában kisorsolják a négyes döntő párosítását, Madridban pedig az egyedüli magyar teniszezőként állva maradt Bondár Anna próbál bosszút állni Mirra Andrejeván Udvary Panna és Gálfi Dalma kiejtése miatt. Lesz még curling, sznúker, kerékpár és kosárlabda is a kiemelt sportprogramban.

ÁPRILIS 27., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM NB II

27. FORDULÓ

20.00: Bp. Honvéd–Soroksár (Tv: M4 Sport) ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

21.00: Manchester United–Brentford (Tv: Match4) OLASZ SERIE A

34. FORDULÓ

18.30: Cagliari–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Udinese (Tv: Arena4) SPANYOL LA LIGA

32. FORDULÓ

21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler 2) TÖRÖK SÜPERLIG

31. FORDULÓ

19.00: Besiktas–Karagümrük (Tv: Sport 2) FUTSAL

NB I, FELSŐHÁZ

18.00: DEAC–Nyírbátor

19.45: Újpest FC–Aramis SE

NB I, ALSÓHÁZ

19.00: PTE-PEAC–H.O.P.E Futsal TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Kedd, 0.10: Cleveland Guardians–Tampa Bay Rays (Tv: Sport 2) CURLING

VEGYESPÁROS-VILÁGBAJNOKSÁG

14.00: Magyarország–Svájc KERÉKPÁR

13.30: Török körverseny, 2. szakasz (Tv: Euosport 2) KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

15.00: a négyes döntő sorsolása (Tv: Sport 2) KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

18.30: DEAC–Kometa-KVGY Kaposvári KK

NBA, RÁJÁTSZÁS

Kedd, 2.00: Orlando Magic–Detroit Pistons (Tv: Sport 1) SZNÚKER

14.00, 19.00: világbajnokság, 2. forduló (Tv: Eurosport 1) TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, Madrid

11.00: férfiak, egyes, 3. forduló

11.00: Nők, egyes, nyolcaddöntő

Kb. 15.00-től: Bondár Anna–Mirra Andrejeva (orosz, 9.) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: NB I-es összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Kreisz Bálint

15.00: Interjú Lehmann Csongorral

15.30: Sporttörténelmi maratoni világcsúcs

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Kis Tamás, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: Az 1993-as BL-döntő története

17.30: Sorsoltak a női kézilabda Bajnokok Ligájában – reakciók

17.45: Ultrabalaton-interjúk

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. A Hét hősei rovat

19.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

20.00: Közvetítés a Bp. Honvéd–Soroksár labdarúgó NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Szabó Bence, szakértő: Wukovics László

22.30 Sportvilág Nyáguly Gergellyel