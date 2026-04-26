Hétfői sportműsor: Bondár Anna a nyolc közé jutásért játszik Madridban

H. Á.
2026.04.26. 23:45
null
Hétfőn egy-egy mérkőzéssel folytatódnak az NB II, az angol Premier League és a spanyol La Liga küzdelmei, míg az olasz Serie A-ban két meccsel zárul a hétvégi forduló. A női kézilabda Bajnokok Ligájában kisorsolják a négyes döntő párosítását, Madridban pedig az egyedüli magyar teniszezőként állva maradt Bondár Anna próbál bosszút állni Mirra Andrejeván Udvary Panna és Gálfi Dalma kiejtése miatt. Lesz még curling, sznúker, kerékpár és kosárlabda is a kiemelt sportprogramban.

 ÁPRILIS 27., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

NB II
27. FORDULÓ
20.00: Bp. Honvéd–Soroksár (Tv: M4 Sport)

ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
21.00: Manchester United–Brentford (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ
18.30: Cagliari–Atalanta (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Udinese (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ
21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler 2)

TÖRÖK SÜPERLIG
31. FORDULÓ
19.00: Besiktas–Karagümrük (Tv: Sport 2)

FUTSAL
NB I, FELSŐHÁZ
18.00: DEAC–Nyírbátor
19.45: Újpest FC–Aramis SE
NB I, ALSÓHÁZ
19.00: PTE-PEAC–H.O.P.E Futsal

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK   

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Kedd, 0.10: Cleveland Guardians–Tampa Bay Rays (Tv: Sport 2)

CURLING
VEGYESPÁROS-VILÁGBAJNOKSÁG
14.00: Magyarország–Svájc

KERÉKPÁR
13.30: Török körverseny, 2. szakasz (Tv: Euosport 2)

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
15.00: a négyes döntő sorsolása (Tv: Sport 2)

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
18.30: DEAC–Kometa-KVGY Kaposvári KK
NBA, RÁJÁTSZÁS
Kedd, 2.00: Orlando Magic–Detroit Pistons (Tv: Sport 1)

SZNÚKER
14.00, 19.00: világbajnokság, 2. forduló (Tv: Eurosport 1)

TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, Madrid
11.00: férfiak, egyes, 3. forduló
11.00: Nők, egyes, nyolcaddöntő
Kb. 15.00-től: Bondár Anna–Mirra Andrejeva (orosz, 9.)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: NB I-es összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Kreisz Bálint
15.00: Interjú Lehmann Csongorral
15.30: Sporttörténelmi maratoni világcsúcs
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Kis Tamás, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Az 1993-as BL-döntő története
17.30: Sorsoltak a női kézilabda Bajnokok Ligájában – reakciók
17.45: Ultrabalaton-interjúk
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. A Hét hősei rovat
19.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
20.00: Közvetítés a Bp. Honvéd–Soroksár labdarúgó NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Szabó Bence, szakértő: Wukovics László 
22.30 Sportvilág Nyáguly Gergellyel

 

