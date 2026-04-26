Hétfői sportműsor: Bondár Anna a nyolc közé jutásért játszik Madridban
ÁPRILIS 27., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
27. FORDULÓ
20.00: Bp. Honvéd–Soroksár (Tv: M4 Sport)
ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
21.00: Manchester United–Brentford (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ
18.30: Cagliari–Atalanta (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Udinese (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ
21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler 2)
TÖRÖK SÜPERLIG
31. FORDULÓ
19.00: Besiktas–Karagümrük (Tv: Sport 2)
FUTSAL
NB I, FELSŐHÁZ
18.00: DEAC–Nyírbátor
19.45: Újpest FC–Aramis SE
NB I, ALSÓHÁZ
19.00: PTE-PEAC–H.O.P.E Futsal
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Kedd, 0.10: Cleveland Guardians–Tampa Bay Rays (Tv: Sport 2)
CURLING
VEGYESPÁROS-VILÁGBAJNOKSÁG
14.00: Magyarország–Svájc
KERÉKPÁR
13.30: Török körverseny, 2. szakasz (Tv: Euosport 2)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
15.00: a négyes döntő sorsolása (Tv: Sport 2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
18.30: DEAC–Kometa-KVGY Kaposvári KK
NBA, RÁJÁTSZÁS
Kedd, 2.00: Orlando Magic–Detroit Pistons (Tv: Sport 1)
SZNÚKER
14.00, 19.00: világbajnokság, 2. forduló (Tv: Eurosport 1)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, Madrid
11.00: férfiak, egyes, 3. forduló
11.00: Nők, egyes, nyolcaddöntő
Kb. 15.00-től: Bondár Anna–Mirra Andrejeva (orosz, 9.)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: NB I-es összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Kreisz Bálint
15.00: Interjú Lehmann Csongorral
15.30: Sporttörténelmi maratoni világcsúcs
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Kis Tamás, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Az 1993-as BL-döntő története
17.30: Sorsoltak a női kézilabda Bajnokok Ligájában – reakciók
17.45: Ultrabalaton-interjúk
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. A Hét hősei rovat
19.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
20.00: Közvetítés a Bp. Honvéd–Soroksár labdarúgó NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Szabó Bence, szakértő: Wukovics László
22.30 Sportvilág Nyáguly Gergellyel