Djokovics biztosan nem indul a madridi tornán

2026.04.17. 13:55
Novak Djokovicsnak a vállával vannak problémái (Fotó: Getty Images)
Novak Djokovics férfi tenisz ATP Madrid
Sérülés miatt nem indul a jövő heti, madridi tenisztornán a 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovics.

A vállát fájlaló 38 éves szerb játékos hasonló okból Miamiban és Monte-Carlóban sem lépett pályára, s pénteken azt írta a közösségi oldalán, hogy még időre van szüksége a teljes felépüléshez.

A madridi verseny a Roland Garros egyik felvezető tornája. A párizsi salakpályás Grand Slam-viadal május 24-én kezdődik.

 

