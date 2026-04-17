Djokovics biztosan nem indul a madridi tornán

Sérülés miatt nem indul a jövő heti, madridi tenisztornán a 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovics.
A vállát fájlaló 38 éves szerb játékos hasonló okból Miamiban és Monte-Carlóban sem lépett pályára, s pénteken azt írta a közösségi oldalán, hogy még időre van szüksége a teljes felépüléshez.
A madridi verseny a Roland Garros egyik felvezető tornája. A párizsi salakpályás Grand Slam-viadal május 24-én kezdődik.
Novak Djokovics a 2028-as olimpiával vonulna vissza
Tenisz
2026.04.11. 13:35
Djokovics nem indul a monte-carlói tenisztornán – hivatalos
Tenisz
2026.03.27. 21:11
Az idény végén visszavonul David Goffin belga teniszező
Tenisz
2026.03.27. 16:39
Marozsán Fábián visszanyerné önbizalmát a miami vereség után
Tenisz
2026.03.20. 14:05
Tenisz: Novak Djokovics visszalépett a miami mesterversenytől
Tenisz
2026.03.16. 21:42
Ezek is érdekelhetik