Djokovics biztosan nem indul a madridi tornán

A vállát fájlaló 38 éves szerb játékos hasonló okból Miamiban és Monte-Carlóban sem lépett pályára, s pénteken azt írta a közösségi oldalán, hogy még időre van szüksége a teljes felépüléshez.

Madrid, unfortunately I won’t be able to compete @MutuaMadridOpen this year. I’m continuing my recovery in order to be back soon. Hasta pronto! — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 17, 2026

A madridi verseny a Roland Garros egyik felvezető tornája. A párizsi salakpályás Grand Slam-viadal május 24-én kezdődik.