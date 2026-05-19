Carlos Alcaraz nem indul Wimbledonban sem – hivatalos

VARGA BALÁZS
2026.05.19. 17:31
Carlos Alcaraz két Grand Slam-tornáról is lemarad idén (Fotó: Getty Images)
Carlos Alcaraz nemcsak a Roland Garrosról marad le idén, hanem a wimbledoni tornáról is. A spanyol teniszező kedden jelentette be, hogy sérülése miatt kénytelen kihagyni a füves pályás szezont.

„A felépülésem jól halad, és már sokkal jobban vagyok, de sajnos még nem állok készen arra, hogy játsszak, emiatt pedig ki kell hagynom a füves pályás szezont, így a Queen'st és Wimbledont is. Mindkét torna nagyon különleges számomra, és nagyon sajnálom, hogy nem indulhatok rajtuk. Folytatjuk a kemény munkát, hogy minél előbb visszatérhessek” – írta az X-en Carlos Alcaraz.

A hétszeres Grand Slam-győztes játékos még április közepén szenvedett csuklósérülést az ATP 500-as barcelonai versenyen, majd másfél héttel később bejelentette, hogy címvédőként kénytelen kihagyni a május 24-én rajtoló Roland Garrost. A wimbledoni viadal – melyet már kétszer megnyert a 23 éves sportoló – idén június 29-én kezdődik, így jelen állás szerint ott is Jannik Sinner lesz a legnagyobb esélyes.

Carlos Alcaraz kihagyja a Roland Garrost

A kétszeres címvédő csuklósérüléssel bajlódik.

 

 

