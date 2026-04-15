Nemzeti Sportrádió

Bondár Anna győzelemmel kezdett Rouenban, pikáns meccsel folytatja

2026.04.15. 14:00
Bondár továbbjutott az első fordulóból (Fotó: Lengyel Viktória Gréta, archív)
Címkék
Bondár Anna bejutott a Rouenben zajló WTA-tenisztorna második fordulójába, miután három szettben legyőzte a szerencsés vesztesként főtáblára kerülő Harmony Tant.

Három év után szerepel újra magyar teniszező a roueni torna főtábláján, 2023-ban ráadásul Bondár Anna mellett Gálfi Dalma is ott volt a 32 között.

Bondár 2026-ban eredetileg Janice Tjennel csapott volna össze, ám az indonéz játékos visszalépett, így a szerencsés vesztesként főtáblára kerülő Harmony Tan lépett a helyére.

A magyar játékos 2022-ben két játszmában verte mostani ellenfelét a karlsruhei tornán. Bár Rouenban Tan brékkel nyitott, 2:0-s vezetése ugyan egyetlen játékot sem nyert, így Bondár szettelőnybe került.

A második felvonásban 4:4-ig mindketten hozták a szerváikat, akkor azonban Tan fogadóként nyert játékot, majd a harmadik szettlabdáját értékesítve kiharcolta a döntő játszmát. A harmadik szettben Bondár akarata érvényesült, és játékot sem engedélyezett ellenfelének.

A magyar teniszező a második körben azzal az ukrán Olekszandra Olijnikovával találkozik, akivel február elején Kolozsváron is összecsapott. A mérkőzés amiatt is érdekes volt, ugyanis Olijnikova nem fogott kezet Bondárral, mert a magyar játékos 2022-ben részt vett egy oroszországi, Gazprom által szponzorált tornán.

WTA-TORNA, ROUEN
1. FORDULÓ
Bondár (magyar)–Tan (francia) 6:2, 4:6, 6:0

