Cseh-amerikai győzelem női párosban a Roland Garroson

A cseh Katerina Siniaková és az amerikai Taylor Townsend nyerte a női párost a francia nyílt teniszbajnokságon.
Az első helyen kiemelt duó a vasárnapi döntőben két szettben verte meg a másodikként rangsorolt kazah Anna Danyilinát és a szerb Alekszandra Krunicsot úgy, hogy a második játszmában 1:4-ről fordított. A találkozó 1 óra 32 percig tartott.
Siniaková 36. trófeáját gyűjtötte be párosban, és – a vegyes párost is beleszámítva – 12. Grand Slam-serlegét emelhette a magasba, emellett olimpiai és WTA-világbajnoknak is mondhatja magát.
Szintén 30 éves amerikai partnere még csak három GS-trófeánál tart, valamennyit Siniaková oldalán nyerte.
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
Női páros, döntő:
Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 1.)–Anna Danyilina, Alekszandra Krunics (kazah, szerb, 2.) 6:2, 7:5
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