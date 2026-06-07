Cseh-amerikai győzelem női párosban a Roland Garroson

Az első helyen kiemelt duó a vasárnapi döntőben két szettben verte meg a másodikként rangsorolt kazah Anna Danyilinát és a szerb Alekszandra Krunicsot úgy, hogy a második játszmában 1:4-ről fordított. A találkozó 1 óra 32 percig tartott.

Siniaková 36. trófeáját gyűjtötte be párosban, és – a vegyes párost is beleszámítva – 12. Grand Slam-serlegét emelhette a magasba, emellett olimpiai és WTA-világbajnoknak is mondhatja magát.

Szintén 30 éves amerikai partnere még csak három GS-trófeánál tart, valamennyit Siniaková oldalán nyerte.

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

Női páros, döntő:

Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 1.)–Anna Danyilina, Alekszandra Krunics (kazah, szerb, 2.) 6:2, 7:5