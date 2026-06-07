Nemzeti Sportrádió

Cseh-amerikai győzelem női párosban a Roland Garroson

2026.06.07. 13:41
Taylor Townsend (balra) és Katerina Siniaková nyerte a Roland Garros női párosát (Fotó: Getty Images)
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Katerina Siniaková tenisz Taylor Townsend Roland Garros
A cseh Katerina Siniaková és az amerikai Taylor Townsend nyerte a női párost a francia nyílt teniszbajnokságon.

Az első helyen kiemelt duó a vasárnapi döntőben két szettben verte meg a másodikként rangsorolt kazah Anna Danyilinát és a szerb Alekszandra Krunicsot úgy, hogy a második játszmában 1:4-ről fordított. A találkozó 1 óra 32 percig tartott. 

Siniaková 36. trófeáját gyűjtötte be párosban, és – a vegyes párost is beleszámítva – 12. Grand Slam-serlegét emelhette a magasba, emellett olimpiai és WTA-világbajnoknak is mondhatja magát. 

Szintén 30 éves amerikai partnere még csak három GS-trófeánál tart, valamennyit Siniaková oldalán nyerte. 

TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
Női páros, döntő:
Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 1.)–Anna Danyilina, Alekszandra Krunics (kazah, szerb, 2.) 6:2, 7:5

 

Katerina Siniaková tenisz Taylor Townsend Roland Garros
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