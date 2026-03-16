Egy váratlan visszalépés miatt Gálfi Dalma főtáblás Miamiban

A világranglistán 87. magyar játékos a selejtezőben lett volna hétfőn érdekelt, azonban az osztrák Julia Grabher visszalépése után felkerült a főtáblára.

Az első fordulóban pedig a WTA-rangsorban 33. görög Maria Szakkari lesz az ellenfele. A floridai viadal női egyes versenyében Bondár Anna (66.) is érdekelt, ő egy kvalifikációból érkező riválissal találkozik majd.