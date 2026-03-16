Kézilabda: Pénzes Laura is távozik a Zwickautól

A klub honlapjának hétfői híradása felidézte, hogy Pénzes korábban a Debrecen, a Békéscsaba, a Kecskemét és a Vasas SC játékosa volt. Az előző szezont az SV Union Halle-Neustadtnál töltötte, amellyel megnyerte a német másodosztályt, ő maga pedig 111 góllal és 47 gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

A mostani idényben már a zwickauiaknál szerepel, eddig 16 mérkőzésen 59 gólt szerzett, és 23 gólpasszt adott az első osztályban.

A Neckarsulmba igazoló Győrin kívül a Zwickau játékosa a 33-szoros válogatott beálló Szabó Laura, másodedzője pedig a junior-világbajnok Lakatos Rita. Csapatuk jelenleg sereghajtó a tabellán.