Kézilabda: Pénzes Laura is távozik a Zwickautól

A kapus Győri Barbara után az irányítóként és átlövőként is bevethető Pénzes Laura is távozik a német élvonalban szereplő BSV Sachsen Zwickau női kézilabdacsapatától az idény végén.
A klub honlapjának hétfői híradása felidézte, hogy Pénzes korábban a Debrecen, a Békéscsaba, a Kecskemét és a Vasas SC játékosa volt. Az előző szezont az SV Union Halle-Neustadtnál töltötte, amellyel megnyerte a német másodosztályt, ő maga pedig 111 góllal és 47 gólpasszal járult hozzá a sikerhez.
A mostani idényben már a zwickauiaknál szerepel, eddig 16 mérkőzésen 59 gólt szerzett, és 23 gólpasszt adott az első osztályban.
A Neckarsulmba igazoló Győrin kívül a Zwickau játékosa a 33-szoros válogatott beálló Szabó Laura, másodedzője pedig a junior-világbajnok Lakatos Rita. Csapatuk jelenleg sereghajtó a tabellán.
Férfi kézilabda NB I: a Veszprém rangadót nyert Tatabányán
Kézilabda
2026.03.14. 20:01
Mélyponton – Vincze Szabolcs jegyzete
Kézilabda
2026.03.13. 23:47
Debre Viktor: Beírtuk a nevünket a történelemkönyvbe
Kézilabda
2026.03.12. 09:48
Európai kézilabdaligák: Fazekas Virág nyolc gólt lőtt
Kézilabda
2026.03.11. 20:57
A válogatottjában dőlt ki hetekre a DVSC átlövője
Kézilabda
2026.03.09. 15:53
A győzelem tudománya – Ballai Attila publicisztikája
Kézilabda
2026.03.08. 00:24
Ezek is érdekelhetik