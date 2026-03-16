Kézilabda: Pénzes Laura is távozik a Zwickautól

2026.03.16. 18:15
null
kézilabda Pénzes Laura Zwickau
A kapus Győri Barbara után az irányítóként és átlövőként is bevethető Pénzes Laura is távozik a német élvonalban szereplő BSV Sachsen Zwickau női kézilabdacsapatától az idény végén.

A klub honlapjának hétfői híradása felidézte, hogy Pénzes korábban a Debrecen, a Békéscsaba, a Kecskemét és a Vasas SC játékosa volt. Az előző szezont az SV Union Halle-Neustadtnál töltötte, amellyel megnyerte a német másodosztályt, ő maga pedig 111 góllal és 47 gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

A mostani idényben már a zwickauiaknál szerepel, eddig 16 mérkőzésen 59 gólt szerzett, és 23 gólpasszt adott az első osztályban.

A Neckarsulmba igazoló Győrin kívül a Zwickau játékosa a 33-szoros válogatott beálló Szabó Laura, másodedzője pedig a junior-világbajnok Lakatos Rita. Csapatuk jelenleg sereghajtó a tabellán.

 

kézilabda Pénzes Laura Zwickau
Legfrissebb hírek

Európai kézilabda: kilenc magyar gól egy-egy spanyol és norvég bajnokin

Kézilabda
21 órája

Férfi kézilabda NB I: a Veszprém rangadót nyert Tatabányán

Kézilabda
2026.03.14. 20:01

Mélyponton – Vincze Szabolcs jegyzete

Kézilabda
2026.03.13. 23:47

Debre Viktor: Beírtuk a nevünket a történelemkönyvbe

Kézilabda
2026.03.12. 09:48

Európai kézilabdaligák: Fazekas Virág nyolc gólt lőtt

Kézilabda
2026.03.11. 20:57

A válogatottjában dőlt ki hetekre a DVSC átlövője

Kézilabda
2026.03.09. 15:53

Leimeter Csaba öt góllal járult hozzá csapata győzelméhez Németországban

Kézilabda
2026.03.08. 22:09

A győzelem tudománya – Ballai Attila publicisztikája

Kézilabda
2026.03.08. 00:24
Ezek is érdekelhetik