„Éjfél körül azt üzenték, ha nem kapok ki, elrabolják anyáékat” – Udvardy Panna

„Csütörtök este tízkor elmentem aludni, éjfél felé arra ébredtem, hogy rezeg a telefonom, küldtek több üzenetet WhatsAppon ismeretlen számról, megszólítva engem. Tudják, hol lakom, hol laknak a szüleim, milyen kocsit vezetünk, képeket küldtek a szüleimről, nagymamámról és egy fegyverről. Azt írták, ha nem kapok ki Kalininától, nagy gondok lesznek, elrabolják anyáékat. Felkeltem a hotelszobában és eléggé »beparáztam« egyedül, küldtem is rögtön az üzeneteket anyukáméknak, nagyon rémisztő volt.”

Játékosunk hozzátette, sokszor kapnak szitkozódó és fenyegető üzeneteket Instagramon azoktól, akik fogadnak a mérkőzéseikre és veszítenek, de ez most más volt, hiszen a privát számára írtak a zaklatók. Egyből beszélt a helyi konzullal, aki nagyon segítőkész volt, a pénteki meccsén három rendőr végig jelen volt, aztán el is kísérték őt a rendőrségre, ahol mint említettük, feljelentést tett.

Bejelentette az esetet a nemzetközi szövetségnek, a WTA-nak is, az illetékesek az ügyet némileg bagatellizálva azt mondták, az előző két-három hétben néhány játékossal történt hasonló, mindenkinek el is küldték az ominózus, cikkünkben is látható képet egy fegyverről, amit állítólag két éve a Redditen posztoltak ki. Próbálják megtalálni az elkövetőt, ám félő, hogy a WTA és az ATP adatbázisa fel lett törve, és ha ez valóban így van, ki tudja, milyen szenzitív adatok kerültek még illetéktelen kezekbe, nemcsak címek, hanem akár bankkártyaadatok is… Udvardy Panna úgy véli, a WTA-nak jobban kellene tájékoztatnia a játékosokat, mert nem tréfadolog, hogy több teniszező telefonszámát is megszerezték illetéktelenek, és az nem javítja a biztonságérzetet, ha éjfélkor a családodat fenyegetik, valamint egy fegyverről küldenek képet.

„Az nem vetődött fel bennem, hogy ne álljak ki, egyből szóltam a supervisornak és a versenyigazgatónak, a konzultól extra segítséget kaptam, amiért nagyon hálás vagyok – folytatta Udvardy Panna. – Kalininát nem igazán ismerem egyébként, de volt egy rész az üzenetek között, amit nem is értettem, hogy nem félnek háborút kirobbantani, vannak embereik Magyarország közelében… Az iráni háború miatt két 15 ezres versenyt is töröltek itt, csak a miénk zajlik már, szinte senki sincs a klubban, a hotelben is kevesen, mindenképpen játszani szerettem volna.”

Megkérdeztük honfitársunkat arról is, őt érte-e bármilyen atrocitás ellenfele részéről, figyelembe véve, hogy néhány hete a kolozsvári tornán a szintén ukrán Olekszandra Olijnikova nem fogott kezet Bondár Annával és nem állt vele össze közös képre, mert Bondár még 2022-ben egy Gazprom által támogatott versenyen vett részt. Nos, Udvardy Pannával kezet fogott Kalinina, sőt, ő jó viszonyban van Olijnikovával, edzettek is együtt – teniszezőnk inkább sportfogadók zaklatására gyanakszik, de hogy mi az igazság, ki inzultálja a játékosokat, annak kiderítése már a hatóságok feladata lesz.

Udvardy Panna a jövő héten marad Antalyában, ha megtartják a következő 125-ös versenyt, aztán a tervei szerint egy hétre hazajön, majd Bogotá felé veszi az irányt.

„Különösen visszatetsző és üldözendő egy sportoló fenyegetése, megfélemlítése, kiváltképp a mérkőzése befolyásolásának szándékával. Elfogadhatatlan, ami Udvardy Pannával történt az antalyai WTA 125-ös versenyen – olvasható a kommünikében. – Az MTSZ a jóérzésű szurkolókhoz hasonlóan bízik abban, hogy a profi női teniszt irányító WTA mindent megtesz a sajnálatos ügy kivizsgálása, a felelősök megtalálása és a jövőbeni hasonló esetek elkerülése érdekében.”

(MTI) A MAGYAR TENISZSZÖVETSÉG ÁLLÁSFOGLALÁSA

SZIJJÁRTÓ PÉTER IS REAGÁLT AZ UDVARDY PANNÁT ÉRT FENYEGETÉSRE