Megszületett az MBH kerékpárcsapatának második idei győzelme

A Trevisóban zajló Popolarissima viadalán született meg az MBH Bank CSB Telecom Fort csapatának második idei győzelme. A 174.7 kilométeres táv végén egy kisebb csoport sprintelt elöl, ebben tekert többek között az MBH két bringása, az olasz Davide Persico és a lengyel Marcin Budzinski, de rajtuk kívül az idén év elején alakult Kőbánya Cycling Team két fiatal magyarja, Kárpáti Bálint és Varga Márk is ebben a csoportban haladt.

A rendkívül gyors (47.2 kilométer per órás átlagsebességű) verseny végén Persicolo megőrizte higgadtságát és megfelelően időzített, a sprinter 2023 után nyerte meg ismét a trevisói versenyt. Az idén már Proteam-kategóriába előlépett MBH-nak ez a második győzelme, Lorenzo Nespoli januárban a Sardzsah-körversenyen nyert egy etapot. Budzinski számára is jól alakult a sprint, a lengyel hatodik lett.

„A hét közepéig beteg voltam, így nem túl nagy önbizalommal vágtam neki a versenyek. A hajrában a rutinomra támaszkodtam, tudtam, hogy ez egy olyan befutó, amelyben messziről kell indítani a sprintet, így megvártam az utolsó száz métert. Sokat dolgozott a csapat, hogy beérjük a szökevényeket, a végén egy bukás miatt szétestünk, de Marcin és Christian Bagatin is segített megtartani a pozíciómat” – fogalmazott Persico. A csapat magyarjai közül Makrai Bálint 44. lett, Takács Zsombor a 95., míg Peák Barnabás a 109. helyen ért célba.

Az MBH kerekesei legközelebb szerdán állnak rajthoz a nagymúltú Milánó–Torino egynaposon.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

109. Popolarissima (Treviso–Treviso, 174 km)

1. Davide Persico (olasz, MBH Bank CSB Telecom Fort) 3:41:00 óra

2. Capra (olasz, Bahrain Victorious development team) azonos idővel

3. Penalver (spanyol, Team Polti VisitMalta) a. i.

…17. Kárpáti Bálint (Kőbánya Cycling Team) a. i.

…31. Varga Márk (Kőbánya) a. i.

…44. Markai Bálint (MBH) 9 mp hátrány

…56. Takács Marcell (Kőbánya) 22 mp h.

...57. Kőrösi Gábor (Kőbánya) 25 mp h.

…62. Baksay Dániel (Kőbánya) a. i.

…69. Vock András (Kőbánya) 28 mp h.

…81. Solymosi Márton (Kőbánya) 33 mp h.

…95. Takács Zsombor (MBH) 50 mp h.

…109. Peák Barnabás (MBH) 1:55 p h.