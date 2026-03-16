NB II: Mezőkövesd Zsóry FC–Vasas FC

BERECZ CSABA
2026.03.16. 19:55
A Vasas a közvetlen rivális Mezőkövesd vendégeként erősítheti meg feljutást jelentő helyezését (Fotó: Unger Tamás, archív)
A labdarúgó NB II 22. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén a negyedik helyezett Mezőkövesd Zsóry FC a második helyen álló Vasas FC-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
22. FORDULÓ
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–VASAS FC 0-1 - ÉLŐ
Mezőkövesd, Városi Stadion. Vezeti: Berke Balázs (Tóth II Vencel, Rózsa Dávid)
MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes, Hornyák Cs. – Zachán, Csatári – Vörös B., Bertus, Merényi – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
VASAS: Uram – Girsik, Hei, Inyibor, Pávkovics – Hidi M, S., Urblik – Tóth M., Banó-Szabó, Molnár Cs. – Pethő. Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Urblik (0-1) a 13. percben.

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

   
AZ ÁLLÁS A MECCS ELŐTTMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd22153441–17+2448
  2. Vasas FC21134438–17+2143
  3. Kecskeméti TE22113833–25+836
  4. Mezőkövesd21106530–24+636
  5. Csákvár2289530–28+233
  6. Videoton FC Fehérvár2287728–23+531
  7. Karcagi SC2287725–32–731
  8. BVSC-Zugló22931026–22+430
  9. Szeged-Csanád GA2277823–23028
10. Kozármisleny2277825–34–928
11. Tiszakécske2268825–33–826
12. FC Ajka22811316–26–1025
13. Békéscsaba22571023–33–1022
14. Budafoki MTE22561123–38–1521
15. Szentlőrinc22311828–31–320
16. Soroksár SC22471129–37–819

 

Labdarúgó NB II
2026.03.14. 19:00

Kettővel nyert a Honvéd; meglepetés Kecskeméten; megszakadt a Szeged borzasztó sorozata – ez történt az NB II-ben

Ikszelt a Videoton • Hátrányból felállva szerzett három pontot a Karcag • Tovább folytatódott a BVSC tavaszi menetelése.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a három meccse veretlen Mezőkövesd a bajnokságban 450 perce gólt nem kapó, az előző hat fordulót veretlenül megvívó Vasas ellen, amely győzelem esetén tízpontos előnyre tesz szert két közvetlen üldözőjével szemben.

 

Legfrissebb hírek

Kettővel nyert a Honvéd; meglepetés Kecskeméten; megszakadt a Szeged borzasztó sorozata – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.03.14. 19:00

Kilencmeccses nyeretlenségi sorozatot szakított meg Soroksáron a Szeged

Labdarúgó NB II
2026.03.14. 18:46

A Tiszakécske megszakította a Videoton győzelmi sorozatát

Labdarúgó NB II
2026.03.14. 16:50

A héten edzőt váltó Ajka nyerni tudott Kecskeméten

Labdarúgó NB II
2026.03.14. 16:50

Tovább menetel a BVSC, ezúttal Kozármislenyben tudott győzni

Labdarúgó NB II
2026.03.14. 16:50

Senki nem lehet elégedett a döntetlennel Csákváron

Labdarúgó NB II
2026.03.14. 16:46

Egy félidőn át jól tartotta magát a Békéscsaba, végül mégis a listavezető győzött

Labdarúgó NB II
2026.03.14. 15:50

Ötgólos, fordulatos meccsen törte meg nyeretlenségi sorozatát a Karcag

Labdarúgó NB II
2026.03.14. 15:48
