NB II: Mezőkövesd Zsóry FC–Vasas FC
LABDARÚGÓ NB II
22. FORDULÓ
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–VASAS FC 0-1 - ÉLŐ
Mezőkövesd, Városi Stadion. Vezeti: Berke Balázs (Tóth II Vencel, Rózsa Dávid)
MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes, Hornyák Cs. – Zachán, Csatári – Vörös B., Bertus, Merényi – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
VASAS: Uram – Girsik, Hei, Inyibor, Pávkovics – Hidi M, S., Urblik – Tóth M., Banó-Szabó, Molnár Cs. – Pethő. Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Urblik (0-1) a 13. percben.
Cikkünk folyamatosan frissül...
|AZ ÁLLÁS A MECCS ELŐTT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|22
|15
|3
|4
|41–17
|+24
|48
|2. Vasas FC
|21
|13
|4
|4
|38–17
|+21
|43
|3. Kecskeméti TE
|22
|11
|3
|8
|33–25
|+8
|36
|4. Mezőkövesd
|21
|10
|6
|5
|30–24
|+6
|36
|5. Csákvár
|22
|8
|9
|5
|30–28
|+2
|33
|6. Videoton FC Fehérvár
|22
|8
|7
|7
|28–23
|+5
|31
|7. Karcagi SC
|22
|8
|7
|7
|25–32
|–7
|31
|8. BVSC-Zugló
|22
|9
|3
|10
|26–22
|+4
|30
|9. Szeged-Csanád GA
|22
|7
|7
|8
|23–23
|0
|28
|10. Kozármisleny
|22
|7
|7
|8
|25–34
|–9
|28
|11. Tiszakécske
|22
|6
|8
|8
|25–33
|–8
|26
|12. FC Ajka
|22
|8
|1
|13
|16–26
|–10
|25
|13. Békéscsaba
|22
|5
|7
|10
|23–33
|–10
|22
|14. Budafoki MTE
|22
|5
|6
|11
|23–38
|–15
|21
|15. Szentlőrinc
|22
|3
|11
|8
|28–31
|–3
|20
|16. Soroksár SC
|22
|4
|7
|11
|29–37
|–8
|19
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a három meccse veretlen Mezőkövesd a bajnokságban 450 perce gólt nem kapó, az előző hat fordulót veretlenül megvívó Vasas ellen, amely győzelem esetén tízpontos előnyre tesz szert két közvetlen üldözőjével szemben.