Asztalitenisz: András Csaba megnyerte a varasdi WTT-versenyt

SZ. M.
2026.03.16. 19:45
András Csabának a döntőben sikerült meglepnie japán ellenfelét (Fotó: WTT)
WTT-sorozat asztalitenisz András Csaba
A WTT-sorozat varasdi állomásának döntőjében András Csaba az első helyen kiemelt japán Hamada Kazuki ellen állt asztalhoz, és öt játszmában legyőzte ázsiai ellenfelét.

András Csabának már a döntőig vezető úton sem volt egyszerű dolga, hiszen három spanyol és egy dél-koreai játékost búcsúztatott a főtáblán, a WTT-sorozat feeder besorolású horvátországi versenyének fináléja azonban ezeknél a meccseknél is nehezebbnek ígérkezett, ugyanis az első helyen kiemelt, a világranglistán a 62. helyen álló japán Hamada Kazuki volt az ellenfele. A 22 esztendős, jobbkezes ázsiai mindössze négy játszmát veszítve jutott el a döntőig, ugyanezen az úton a világranglista-144. András Csaba hat szettet bukott el.

Az esélyek egyértelműen Hamada mellett szóltak, ám az első szettben Andrásnak sikerült meglepnie, s jó hajrával 13:11-re megnyerte az etapot. A folytatásban Hamada egy sebességgel feljebb kapcsolt, aminek meg is lett az eredménye, két sima játszma után átvette a vezetést, azonban a találkozó tartogatott még fordulatot. A magyar játékos magára talált, remek játékkal kiegyenlített, majd azzal a lendülettel az ötödik játszmát is elhozta, ezzel az övé lett a varasdi verseny győztesének járó trófea.

ASZTALITENISZ
WTT-SOROZAT, FEEDER, VARASD
FÉRFI EGYES, DÖNTŐ
András Csaba–Hamada (japán) 3:2 (11, –6, –2, 7, 8)

 

