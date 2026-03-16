Asztalitenisz: András Csaba megnyerte a varasdi WTT-versenyt

András Csabának már a döntőig vezető úton sem volt egyszerű dolga, hiszen három spanyol és egy dél-koreai játékost búcsúztatott a főtáblán, a WTT-sorozat feeder besorolású horvátországi versenyének fináléja azonban ezeknél a meccseknél is nehezebbnek ígérkezett, ugyanis az első helyen kiemelt, a világranglistán a 62. helyen álló japán Hamada Kazuki volt az ellenfele. A 22 esztendős, jobbkezes ázsiai mindössze négy játszmát veszítve jutott el a döntőig, ugyanezen az úton a világranglista-144. András Csaba hat szettet bukott el.

Az esélyek egyértelműen Hamada mellett szóltak, ám az első szettben Andrásnak sikerült meglepnie, s jó hajrával 13:11-re megnyerte az etapot. A folytatásban Hamada egy sebességgel feljebb kapcsolt, aminek meg is lett az eredménye, két sima játszma után átvette a vezetést, azonban a találkozó tartogatott még fordulatot. A magyar játékos magára talált, remek játékkal kiegyenlített, majd azzal a lendülettel az ötödik játszmát is elhozta, ezzel az övé lett a varasdi verseny győztesének járó trófea.

ASZTALITENISZ

WTT-SOROZAT, FEEDER, VARASD

FÉRFI EGYES, DÖNTŐ

András Csaba–Hamada (japán) 3:2 (11, –6, –2, 7, 8)