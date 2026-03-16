Már az elődöntőben összekerült egymással az ETO és az FTC a női kézilabda Magyar Kupában

A sorsolásnál Rupp István, az MKSZ versenyigazgatója és Hornyák Ágnes korábbi válogatott játékos segédkezett az M4 Sport stúdiójában. Először a Mosonmagyaróvár nevét húzták ki, amely majd a Debrecennel találkozik a döntőbe jutásért, így a másik ágon létrejött a szuperrangadó, a Győr–Ferencváros összecsapás.

A május 2–3-án esedékes női MK négyes döntőjének a Tatabányai Multifunkcionális Csarnok ad otthont.

Az elődöntők sorrendjét a csapatok és a televíziók későbbi időpontban, közösen döntik el.

NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ

AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler

Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria