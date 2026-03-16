Sorsolás, gong, Bocskai! – minden készen áll Debrecenben a nemzetközi ökölvívótornára
Dr. Barcsa Lajos alpolgármester a kedden kezdődő 70. nemzetközi TippmixPro Bocskai István-emlékverseny rajtja előtt a hagyományok fontosságára hívta fel a figyelmet, és arra, hogy keddtől szombatig Európa egyik legrangosabb és legpatinásabb amatőr ökölvívótornáját rendezi meg a Hajdúság fővárosa.
Kovács István MÖSZ-elnök az első olyan Bocskaira készül, amely előtt a teljes esztendőt az ő vezetésével dolgozta végig a bokszszövetség. Hangsúlyozta, hogy a 240-nél több ökölvívónak több mint a fele külföldi, összesen hazánkon kívül 18 országot képviselik versenyzők, bár hogy pontosan hányan szállnak ringbe, az természetesen majd csak a mérlegelés után derül ki.
Válogatottjaink mindenesetre teljes létszámban felvonulnak a debreceni ringben (a döntőkig mindjárt kettőben), ahol kedden és szerdán a selejtezőkre, csütörtökön és pénteken az elődöntőkre, ez utóbbi napon és szombaton (ekkor az M4 Sport+ is élőben közvetít) pedig a döntőkre kerül sor. A „teljes létszám” úgy igaz, hogy sorozatos vállsérülései után az olimpiai negyeddöntős, Eb-bronzérmes Kovács Richárd bejelentette, hogy befejezi ökölvívó-pályafutását, és a jövőben civil tanári pályájára koncentrál.
Ezenkívül legjobbjaink, így a tavaly vb-érmes Akilov Pilip, a világbajnokságon kubait verő Kovács Kruzító, az Emanuele Renzini szövetségi kapitány szerint a súlycsoportjában a világ öt legjobbja közé tartozó Szaka István vagy éppen az Európai Játékokon dobogós Hámori Luca mind ott lesznek – ráadásul, ha nem történik valami tragédia, jövő szerdán a háromszoros olimpiai bajnok legenda, Papp László 100. születésnapján a budapesti Koltai Jenő Sportközpontban profiként is megmutathatják tudásukat.
A száznál is több magyar bunyóson kívül a debreceni szorítóba várják mások mellett az angolok, az azeriek, a franciák, a románok, a spanyolok, az ukránok és a walesiek legjobbjait is – összesen 19 ország öklözői lesznek ott a kedd reggeli mérlegelésen. 14 órakor megnyitóval kezdődik a monstre, ötnapos program, az idei szezonrajt a mieinknek, akiknek fél év múlva, szeptemberben rendezik az esztendő fő versenyét, a szófiai Európa-bajnokságot.
ÖKÖLVÍVÁS
70. NEMZETKÖZI TIPPMIXPRO BOCSKAI ISTVÁN-EMLÉKVERSENY, DEBRECEN
A program
Kedd, 14.00: selejtezők
Szerda, 13.00: selejtezők
Csütörtök, 14.00: selejtezők, elődöntők
Péntek, 13.00 és 16.00: elődöntők, döntők
Szombat, 16.00: döntők (Tv: M4 Sport+)