Sorsolás, gong, Bocskai! – minden készen áll Debrecenben a nemzetközi ökölvívótornára

Dr. Barcsa Lajos alpolgármester a kedden kezdődő 70. nemzetközi TippmixPro Bocskai István-emlékverseny rajtja előtt a hagyományok fontosságára hívta fel a figyelmet, és arra, hogy keddtől szombatig Európa egyik legrangosabb és legpatinásabb amatőr ökölvívótornáját rendezi meg a Hajdúság fővárosa.

Kovács István MÖSZ-elnök az első olyan Bocskaira készül, amely előtt a teljes esztendőt az ő vezetésével dolgozta végig a bokszszövetség. Hangsúlyozta, hogy a 240-nél több ökölvívónak több mint a fele külföldi, összesen hazánkon kívül 18 országot képviselik versenyzők, bár hogy pontosan hányan szállnak ringbe, az természetesen majd csak a mérlegelés után derül ki.

Válogatottjaink mindenesetre teljes létszámban felvonulnak a debreceni ringben (a döntőkig mindjárt kettőben), ahol kedden és szerdán a selejtezőkre, csütörtökön és pénteken az elődöntőkre, ez utóbbi napon és szombaton (ekkor az M4 Sport+ is élőben közvetít) pedig a döntőkre kerül sor. A „teljes létszám” úgy igaz, hogy sorozatos vállsérülései után az olimpiai negyeddöntős, Eb-bronzérmes Kovács Richárd bejelentette, hogy befejezi ökölvívó-pályafutását, és a jövőben civil tanári pályájára koncentrál.