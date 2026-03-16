Elődöntőbe jutott a címvédő Gyergyó az Erste Ligában

T. Z.
2026.03.16. 19:53
null
A Gyergyó ezúttal hat gólt ütött a Csíkszeredának (Fotó: Erste Liga)
jégkorong Gyergyói HK FEHA19 BJA DEAC UTE DVTK Jegesmedvék férfi jégkorong Csíkszereda Erste Liga Brassó
A címvédő Gyergyói HK bejutott a jégkorong Erste Liga negyeddöntőjébe, miután hétfő kora este negyedszer is legyőzte székely riválisát, a tavaly döntős SC Csíkszeredát.

A második harmad elején és végén is duplázott a Gyergyó, így megnyugtató előnye kitartott, és 62-re diadalmaskodott. Vincze Péter és Bodó Christopher egyaránt kétszer volt eredményes.

A gyergyóiak elődöntős ellenfele csak a negyeddöntők végeztével derül ki. Az állva maradottak közül a legelőkelőbb helyen kiemelt gárda játszik majd a leggyengébb kiemelésűvel.

Bővebben hamarosan!

JÉGKORONG 
Erste Liga, negyeddöntő, 4. mérkőzések
Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai) 2–6 (1–1, 1–4, 0–1)
A négy győzelemig tartó párharc végeredménye: 4–0 a Gyergyói HK javára

KÉSŐBB
18.30: FEHA19–Brassó (romániai)
18.30: DVTK Jegesmedvék–DEAC
18.40: Budapest JAHC–UTE

 

