Elődöntőbe jutott a címvédő Gyergyó az Erste Ligában
A címvédő Gyergyói HK bejutott a jégkorong Erste Liga negyeddöntőjébe, miután hétfő kora este negyedszer is legyőzte székely riválisát, a tavaly döntős SC Csíkszeredát.
A második harmad elején és végén is duplázott a Gyergyó, így megnyugtató előnye kitartott, és 6–2-re diadalmaskodott. Vincze Péter és Bodó Christopher egyaránt kétszer volt eredményes.
A gyergyóiak elődöntős ellenfele csak a negyeddöntők végeztével derül ki. Az állva maradottak közül a legelőkelőbb helyen kiemelt gárda játszik majd a leggyengébb kiemelésűvel.
JÉGKORONG
Erste Liga, negyeddöntő, 4. mérkőzések
Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai) 2–6 (1–1, 1–4, 0–1)
A négy győzelemig tartó párharc végeredménye: 4–0 a Gyergyói HK javára
KÉSŐBB
18.30: FEHA19–Brassó (romániai)
18.30: DVTK Jegesmedvék–DEAC
18.40: Budapest JAHC–UTE
