Nemzeti Sportrádió

Djokovics nem indul a monte-carlói tenisztornán – hivatalos

2026.03.27. 21:11
null
Djokovics még mindig sérüléssel bajlódik (Fotó: Getty Images)
Címkék
Novak Djokovics férfi tenisz monte-carlói tenisztorna
Novak Djokovics nem indul a jövő vasárnap kezdődő monte-carlói salakpályás férfi tenisztornán.

A szervezők pénteki bejelentése szerint a 24-szeres Grand Slam-győztes szerb játékos továbbra is ugyanazzal a vállsérüléssel küzd, ami miatt a most zajló kemény pályás viadalon sem tud versenyezni Miamiban.

A 38 éves játékos 2011 óta mindig ott volt a hercegségbeli tornán, amelyet 2013-ban és 2015-ben meg is tudott nyerni.

Az európai salakszezon első nagy versenye április 12-ig tart, a címvédő a világelső spanyol Carlos Alcaraz.

 

Legfrissebb hírek

