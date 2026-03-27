Djokovics nem indul a monte-carlói tenisztornán – hivatalos

Novak Djokovics nem indul a jövő vasárnap kezdődő monte-carlói salakpályás férfi tenisztornán.
A szervezők pénteki bejelentése szerint a 24-szeres Grand Slam-győztes szerb játékos továbbra is ugyanazzal a vállsérüléssel küzd, ami miatt a most zajló kemény pályás viadalon sem tud versenyezni Miamiban.
A 38 éves játékos 2011 óta mindig ott volt a hercegségbeli tornán, amelyet 2013-ban és 2015-ben meg is tudott nyerni.
Az európai salakszezon első nagy versenye április 12-ig tart, a címvédő a világelső spanyol Carlos Alcaraz.
