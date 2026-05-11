Mathys Tel parádés gólt lőtt, a hibája viszont a Tottenham két pontjába került a Leeds ellen

A Leeds United bennmaradása már biztossá vált, így csak a Tottenham számára volt tétje a mérkőzésnek, amely egy győzelemmel nagy lépést tehetett volna a PL-tagsága megőrzése felé. A Spurs eleinte nem tudott fölényt kialakítani, sőt, az első félidő közepén majdnem hátrányba került. Joe Rodon fejelt a bal alsó felé, a labda kis híján át is haladt a gólvonalon, ám Antonín Kinsky bravúrral védett. A játékrész utolsó negyedórája viszont már a londoni csapatról szólt. Először Richarlison megpattanó lövése jelentett veszélyt a vendégkapu előtt, majd Pedro Porro lövését blokkolta Pascal Struijk a gólvonal előtt állva.

Karl Darlow nem védhette Mathys Tel lövését (Fotó: Getty Images)

A szünet után hamar megszerezte a vezetést a Tottenham, Mathys Tel parádésan tekert a bal felsőbe – egy helyben állva, 17 méterről. A folytatásban is a hazaiak voltak veszélyesebbek, és ismét Richarlison hagyott ki helyzetet, miután nem találta el a kaput Randal Kolo Muani visszagurítása után. A Leeds támadásban semmit nem mutatott a második játékrész első felében, aztán a semmiből tizenegyest kapott, amikor Tel felelőtlenül, ollózva próbált meg felszabadítani a büntetőterületen belül, csakhogy Ethan Ampadu fejét találta el. Dominic Calvert-Lewin végezte el a büntetőt, és a kapu jobb oldalába lőtt.

Mathys Tel (jobbra) felelőtlen volt, és eltalálta Ethan Ampadut (Fotó: Getty Images)

Megfogta a kapott gól a „sarkantyúsokat”, akik egyrészt lassan tudták visszavenni az irányítást, másrészt nem sikerült újra helyzetbe kerülniük. Egy év után újra pályára lépett James Maddison a keresztszalag-szakadása után, a beállását hatalmas üdvrivalgás övezte, győzelemnek viszont nem örülhettek a Spurs-szurkolók, csapatuk ugyanis nem tudott már betalálni. Ráadásul még a vendégek majdnem meg is nyerték a mérkőzést, azonban Kinsky a lécre tolta Sean Longstaff közeli bombáját a 98. percben.

A 103. percben úgy tűnt, Maddison hőssé válhat, ám hiába esett el Lukas Nmecha szerelési kísérleténél a tizenhatoson belül, a játékvezető nem látott szabálytalanságot. Maradt a döntetlen, így a Spurs csak kétpontosra tudta növelni előnyét a West Hammel szemben. Sorozatban 10. hazai bajnokiján maradt nyeretlen a Tottenham, melynek jövő héten eldől a sorsa, előbb jövő kedden a Chelsea vendégeként lép pályára, majd vasárnap az Evertont fogadja. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

36. FORDULÓ – hétfői mérkőzés

Tottenham Hotspur–Leeds United 1–1 (Tel 50., ill. Calvert-Lewin 74. – 11-esből)

Vasárnap játszották

West Ham United–Arsenal 0–1 (Trossard 83.)

Burnley–Aston Villa 2–2 (J. Anthony 8., Flemming 58., ill. Barkley 42., Watkins 56.)

Crystal Palace–Everton 2–2 (I. Sarr 34., Mateta 77., ill. Tarkowski 8., Beto 47.)

Nottingham Forest–Newcastle United 1–1 (Anderson 88., ill. Barnes 74.)

Szombaton játszották

Manchester City–Brentford 3–0 (Doku 60., Haaland 75., Marmus 90+2.)

Fulham–AFC Bournemouth 0–1 (Rayan 53.)

Kiállítva: J. Andersen (45+7.), ill. Christie (41.)

Sunderland–Manchester United 0–0

Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Hinshelwood 1., Dunk 5., Minteh 86.)

Liverpool FC–Chelsea 1–1 (Gravenberch 6., ill. E. Fernández 35.)