Mathys Tel parádés gólt lőtt, a hibája viszont a Tottenham két pontjába került a Leeds ellen

VARGA BALÁZS
2026.05.11. 23:10
Dominic Calvert-Lewin tizenegyesgólja miatt a Leeds egy pontot elvitte a Spurs otthonából (Fotó: Getty Images)
A Tottenham Hotspur hazai pályán 1–1-et játszott a Leeds Uniteddel az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 36. fordulójának záró mérkőzésén.

A Leeds United bennmaradása már biztossá vált, így csak a Tottenham számára volt tétje a mérkőzésnek, amely egy győzelemmel nagy lépést tehetett volna a PL-tagsága megőrzése felé. A Spurs eleinte nem tudott fölényt kialakítani, sőt, az első félidő közepén majdnem hátrányba került. Joe Rodon fejelt a bal alsó felé, a labda kis híján át is haladt a gólvonalon, ám Antonín Kinsky bravúrral védett. A játékrész utolsó negyedórája viszont már a londoni csapatról szólt. Először Richarlison megpattanó lövése jelentett veszélyt a vendégkapu előtt, majd Pedro Porro lövését blokkolta Pascal Struijk a gólvonal előtt állva.

Karl Darlow nem védhette Mathys Tel lövését (Fotó: Getty Images)

A szünet után hamar megszerezte a vezetést a Tottenham, Mathys Tel parádésan tekert a bal felsőbe – egy helyben állva, 17 méterről. A folytatásban is a hazaiak voltak veszélyesebbek, és ismét Richarlison hagyott ki helyzetet, miután nem találta el a kaput Randal Kolo Muani visszagurítása után. A Leeds támadásban semmit nem mutatott a második játékrész első felében, aztán a semmiből tizenegyest kapott, amikor Tel felelőtlenül, ollózva próbált meg felszabadítani a büntetőterületen belül, csakhogy Ethan Ampadu fejét találta el. Dominic Calvert-Lewin végezte el a büntetőt, és a kapu jobb oldalába lőtt.

Mathys Tel (jobbra) felelőtlen volt, és eltalálta Ethan Ampadut (Fotó: Getty Images)

Megfogta a kapott gól a „sarkantyúsokat”, akik egyrészt lassan tudták visszavenni az irányítást, másrészt nem sikerült újra helyzetbe kerülniük. Egy év után újra pályára lépett James Maddison a keresztszalag-szakadása után, a beállását hatalmas üdvrivalgás övezte, győzelemnek viszont nem örülhettek a Spurs-szurkolók, csapatuk ugyanis nem tudott már betalálni. Ráadásul még a vendégek majdnem meg is nyerték a mérkőzést, azonban Kinsky a lécre tolta Sean Longstaff közeli bombáját a 98. percben.

A 103. percben úgy tűnt, Maddison hőssé válhat, ám hiába esett el Lukas Nmecha szerelési kísérleténél a tizenhatoson belül, a játékvezető nem látott szabálytalanságot. Maradt a döntetlen, így a Spurs csak kétpontosra tudta növelni előnyét a West Hammel szemben. Sorozatban 10. hazai bajnokiján maradt nyeretlen a Tottenham, melynek jövő héten eldől a sorsa, előbb jövő kedden a Chelsea vendégeként lép pályára, majd vasárnap az Evertont fogadja. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ – hétfői mérkőzés
Tottenham Hotspur–Leeds United 1–1 (Tel 50., ill. Calvert-Lewin 74. – 11-esből)

Vasárnap játszották
West Ham United–Arsenal 0–1 (Trossard 83.)
Burnley–Aston Villa 2–2 (J. Anthony 8., Flemming 58., ill. Barkley 42., Watkins 56.)
Crystal Palace–Everton 2–2 (I. Sarr 34., Mateta 77., ill. Tarkowski 8., Beto 47.)
Nottingham Forest–Newcastle United 1–1 (Anderson 88., ill. Barnes 74.)
Szombaton játszották
Manchester City–Brentford 3–0 (Doku 60., Haaland 75., Marmus 90+2.)
Fulham–AFC Bournemouth 0–1 (Rayan 53.)
Kiállítva: J. Andersen (45+7.), ill. Christie (41.)
Sunderland–Manchester United 0–0
Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Hinshelwood 1., Dunk 5., Minteh 86.)
Liverpool FC–Chelsea 1–1 (Gravenberch 6., ill. E. Fernández 35.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Arsenal

36

24

7

5

68–26

+42 

79 

  2. Manchester City

35

22

8

5

72–32

+40 

74 

  3. Manchester United

36

18

11

7

63–48

+15 

65 

  4. Liverpool

36

17

8

11

60–48

+12 

59 

  5. Aston Villa

36

17

8

11

50–46

+4 

59 

  6. Bournemouth

36

13

16

7

56–52

+4 

55 

  7. Brighton & Hove Albion

36

14

11

11

52–42

+10 

53 

  8. Brentford

36

14

9

13

52–49

+3 

51 

  9. Chelsea

36

13

10

13

55–49

+6 

49 

10. Everton

36

13

10

13

46–46

49 

11. Fulham

36

14

6

16

44–50

–6 

48 

12. Sunderland

36

12

12

12

37–46

–9 

48 

13. Newcastle

36

13

7

16

50–52

–2 

46 

14. Leeds United

36

10

14

12

48–53

–5 

44 

15. Crystal Palace

35

11

11

13

38–44

–6 

44 

16. Nottingham Forest

36

11

10

15

45–47

–2 

43 

17. Tottenham

36

9

11

16

46–55

–9 

38 

18. West Ham

36

9

9

18

42–62

–20 

36 

19. Burnley

36

4

9

23

37–73

–36 

21 

20. Wolverhampton

36

3

9

24

25–66

–41 

18 

 

