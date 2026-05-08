Fucsovics legyőzője meglepetésre Djokovicsot is legyőzte a római tenisztornán

A világranglistán 79. Prizmic az első szettet ugyan 6:2-re elveszítette a korábbi világelső, jelenleg a rangsorban negyedik sztár ellen, de ezt követően adogatóként alaposan feljavult a játéka, a hosszú kihagyás után visszatérő Djokovicsból pedig hiányzott az átütőerő, és végül 2 óra 17 perc alatt kikapott. A második szettet 6:2-re, a harmadikat 6:4-re nyerte a selejtezőből a főtáblára jutott, 20 éves horvát játékos.

A 38 éves Djokovics sérülés miatt márciusban, Indian Wellsben lépett pályára legutóbb, az ausztrál nyílt bajnokságon elveszített döntője óta mostanáig az volt az egyetlen viadal, amin szerepelt.

ATP-TORNA, RÓMA (salak, 8 235 540 euro)

Férfi egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért)

Dino Prizmic (horvát)–Novak Djokovics (szerb, 3.) 2:6, 6:2, 6:4