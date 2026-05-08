Nemzeti Sportrádió

Fucsovics legyőzője meglepetésre Djokovicsot is legyőzte a római tenisztornán

2026.05.08. 20:34
null
Djokovics számára véget ért a római tenisztorna (Fotó: Getty Images)
Címkék
Novak Djokovics Dino Prizmic romai tenisztorna
Az 1. fordulóban Fucsovics Márton felett diadalmaskodó horvát Dino Prizmic legyőzte a 24-szeres Grand Slam-bajnok szerb Novak Djokovicsot a római salakpályás tenisztorna férfi versenyében, és bejutott a 32 közé.

A világranglistán 79. Prizmic az első szettet ugyan 6:2-re elveszítette a korábbi világelső, jelenleg a rangsorban negyedik sztár ellen, de ezt követően adogatóként alaposan feljavult a játéka, a hosszú kihagyás után visszatérő Djokovicsból pedig hiányzott az átütőerő, és végül 2 óra 17 perc alatt kikapott. A második szettet 6:2-re, a harmadikat 6:4-re nyerte a selejtezőből a főtáblára jutott, 20 éves horvát játékos.

A 38 éves Djokovics sérülés miatt márciusban, Indian Wellsben lépett pályára legutóbb, az ausztrál nyílt bajnokságon elveszített döntője óta mostanáig az volt az egyetlen viadal, amin szerepelt.

ATP-TORNA, RÓMA (salak, 8 235 540 euro)
Férfi egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért)
Dino Prizmic (horvát)–Novak Djokovics (szerb, 3.) 2:6, 6:2, 6:4

 

Novak Djokovics Dino Prizmic romai tenisztorna
Legfrissebb hírek

Novak Djokovics támogatja a bojkottra készülőket

Tenisz
6 órája

Nem jött össze a Fucsovics–Djokovics meccs Rómában

Tenisz
Tegnap, 14:17

Gálfi Dalma sima győzelemmel kezdett a római tenisztorna selejtezőjében

Tenisz
2026.05.04. 15:13

Gálfi Dalma főtáblás Madridban, Piros Zsombor lemaradt a feljutásról

Tenisz
2026.04.21. 20:27

Djokovics biztosan nem indul a madridi tornán

Tenisz
2026.04.17. 13:55

Novak Djokovics a 2028-as olimpiával vonulna vissza

Tenisz
2026.04.11. 13:35

Djokovics nem indul a monte-carlói tenisztornán – hivatalos

Tenisz
2026.03.27. 21:11

Tenisz: Novak Djokovics visszalépett a miami mesterversenytől

Tenisz
2026.03.16. 21:42
Ezek is érdekelhetik