Nikolics: Vargára nagy jövő várhat az AEK-nál; Szélig Viktor büszke a Volánnál eltöltött 10 évére

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Két fordulóval a görög élvonal rájátszásának vége előtt az AEK – Varga Barnabással a soraiban – biztossá tette a bajnoki címét. A csapatot irányító Marko Nikoliccsal az egyesület athéni edzőközpontjában találkoztunk. A Videotonnal 2018-ban bajnoki címet nyerő szerb tréner a lapunknak adott exkluzív interjúban meghatottan idézte fel magyarországi éveit. „Mindig nagyon jó emlékeim lesznek Magyarországról, Budapestről és a magyar futballról – mondta Marko Nikolics. – Fantasztikus időszakot töltöttem ott, a családom is nagyszerűen érezte magát. Büszke vagyok arra, amit ott elértünk.” A beszélgetés egyik legérdekesebb része Varga Barnabásról szólt. „Barnabás az én választásom volt. Kiváló a fejjátéka, rengeteget dolgozik a csapatért, és fizikailag is nagyon erős. Olyan profilú csatár, amilyen korábban hiányzott a keretünkből. Már korábban tudtam róla, hogy erős a személyisége, de itt ez különösen gyorsan meglátszott.”

Története 29. bajnoki címét nyerte meg a Barcelona, miután a Camp Nouban 2–0-ra legyőzte a Real Madridot. A katalánoknak egy pont is elég lett volna ahhoz, hogy matematikailag is biztossá tegyék az aranyérmüket, de így még édesebb nekik a siker. A klub történetében először fordult elő, hogy az el Clásicón szerezték meg a bajnoki címet, érthető tehát, ha a játékosok és a szurkolók is hatalmas ünneplést rendeztek a lefújás után. És akkor képzeljük el, mit érzett Fermín López, aki saját nevelésű futballistaként a második bajnoki aranyérmét nyerte meg, és a találkozó másnapján töltötte be a 23. életévét. A többiek pontban éjfélkor még a stadionban, a pályán köszöntötték őt fel. Aligha kívánhatott volna ennél szebb születésnapi ajándékot.

2017 tavaszán nevezték ki Szélig Viktort a Hydro Fehérvár AV19 általános igazgatójává, a szakember csaknem tíz év után távozik a Volántól. „Szerencsésnek érzem magam, hogy ennyi ideig lehetettem Fehérváron – mondta a Nemzeti Sportnak. – Vegyes érzések kavarogtak bennem az utolsó napomon, de mivel nem akkor kellett ezt a döntést feldolgoznom, a helyére tudtam tenni a dolgokat, a távozásom korábban eldőlt már. Összességében hálával és jó érzésekkel köszöntem el a Volántól, de természetesen sajnálom is, mivel a klub az életem részéve vált. A sport ilyen, ezek nem nyugdíjas állások. Elég hosszú időszak volt, az egész tíz évre vagyok igazán büszke, a csapattal együtt a klub is fejlődött, kiléphettünk az európai színtérre is, két ízben szerepelhettünk a Bajnokok Ligájában.”

Tóth Krisztián személyében új elnöke van a Magyar Judo Szövetségnek. A korábbi olimpiai bronzérmes dzsúdós a megválasztása után elmondta, elődje, Tóth László látott benne potenciált, s támogatta, hogy a szövetség élére kerüljön. „Sokat gondolkodtam, rengeteg olyan emberrel egyeztettem, akiknek adok a szavára – mondta Tóth Krisztián. – Úgy éreztem, hogy sem én, sem a magyar sport nem veszíthet azzal, ha én leszek az elnök, mert tisztának, őszintének és jó szakembernek tartom magam, jelenleg pedig erre van szükség. Olyan elnökséget igyekeztem összeállítani, amelynek tagjai megfelelő tapasztalattal és szakmai tudással rendelkeznek.” Kérdeztük a Los Angeles-i esélyekről, amire azt felelte, „nagyon korai erről beszélni, de ha a valóság talaján maradunk, három-öt kvótát tartok megszerezhetőnek, s a szerencsés helyzet az, ha ebből több éremesélyesünk is lenne”.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!