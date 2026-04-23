Marozsán győzött, Fucsovics kikapott a madridi ATP-torna első fordulójában

Marozsán és Quinn először februárban Tatabányán, a Davis-kupában találkozott egymással. Akkor Quinn nyert három szettben, de a harmadik felvonás rövidítésében Marozsánnak négy mérkőzéslabdája is volt.

Ezúttal egyetlen alkalommal sem nyerték meg a másik adogatójátékát, így mindkét szett rövidítéssel zárult. Az elsőben 7–5-re győzött Marozsán, de a második még izgalmasabban alakult: 6–3-ra Quinn vezetett, a következő öt labdamenetet viszont a világranglista 50. helyén álló magyar teniszező nyerte, így 1 óra 56 perc után továbbjutást ünnepelhetett. Következő ellenfele a 7. helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyev (10.) lesz.

Fucsovics az első szettben kétszer is elvette Carreno Busta adogatójátékát és 6:4-es részsikerrel került előnybe. A második felvonásban mind a ketten hozták a saját szervájukat, így rövidítés döntött, amiben Carreno Busta 6–3-ra ellépett és 7–5-re győzött, ezzel egyenlített. A harmadik játszma volt a legsimább, azt a spanyol 6:2-re nyerte meg, így két és fél óra után továbbjutást ünnepelhetett.

Fucsovics kilenc ászt ütött és négy kettős hibája volt, ellenfele nem követett el kettős hibát és háromszor szervált ászt.

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID

FÉRFI EGYES, 1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)

Marozsán Fábián–Ethan Quinn (amerikai) 7:6 (7–5), 7:6 (8–6)

Pablo Carreno Busta (spanyol)–Fucsovics Márton 4:6, 7:6 (7–5), 6:2