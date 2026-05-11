La Liga: kései gólokkal ikszelt egymással a Rayo és a Girona

H. Á.
2026.05.11. 23:04
Stuani egyenlített a végén (Fotó: Getty Images)
Girona spanyol foci Rayo Vallecano spanyol bajnokság La Liga
A spanyol bajnokság (La Liga) 35. fordulójának utolsó mérkőzésén a hajrában esett két góllal 1–1-re végzett egymással a Rayo Vallecano és a Girona.

SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
Rayo Vallecano–Girona 1–1 (Alemao 86., ill. Stuani 90.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Barcelona

35

30

1

4

90–29

+61 

91 

  2. Real Madrid

35

24

5

6

70–33

+37 

77 

  3. Villarreal

35

21

6

8

65–40

+25 

69 

  4. Atlético Madrid

35

19

6

10

58–37

+21 

63 

  5. Betis

35

13

15

7

54–43

+11 

54 

  6. Celta Vigo

35

13

11

11

49–44

+5 

50 

  7. Getafe

35

13

6

16

28–36

–8 

45 

  8. Real Sociedad

35

11

11

13

54–55

–1 

44 

  9. Athletic Bilbao

35

13

5

17

39–51

–12 

44 

10. Rayo Vallecano

35

10

13

12

36–42

–6 

43 

11. Osasuna

35

11

9

15

42–45

–3 

42 

12. Valencia

35

11

9

15

38–50

–12 

42 

13. Sevilla

35

11

7

17

43–56

–13 

40 

14. Elche

35

9

12

14

46–54

–8 

39 

15. Mallorca

35

10

9

16

43–52

–9 

39 

16. Espanyol

35

10

9

16

38–53

–15 

39 

17. Girona

35

9

12

14

37–52

–15 

39 

18. Alavés

35

9

10

16

41–54

–13 

37 

19. Levante

35

9

9

17

39–56

–17 

36 

20. Oviedo

35

6

11

18

26–54

–28 

29 

 

 

