Nemzeti Sportrádió

Mensík visszalépett a Monte-carlói tenisztornától, Marozsán bosnyák ellenféllel kezd

2026.04.07. 12:52
Marozsán Fábián (Fotó: Getty Images)
Jakub Mensík monte-carlói tenisztorna Marozsán Fábián Damir Dzumhur
Marozsán Fábián a cseh Jakub Mensík helyett a bosnyák Damir Dzumhurral csap össze a 6.3 millió euró (2.4 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói salak pályás férfi tenisztorna első fordulójában.

A szombaton Bukarestben elődöntős magyar játékos számára remekül indult a hét, mivel négy helyet előrelépve a 43. lett a világranglistán. Monacóban viszont a sorsoláson kemény ellenfelet kapott a cseh Jakub Mensík személyében, akivel eddig kétszer találkozott, s az ellenfél tavaly májusban Rómában és idén januárban Aucklandben is jobbnak bizonyult nála.

A keddi csata előtt nem sokkal azonban Mensík jelezte, hogy visszalép az 1000-es viadaltól, Marozsán ellenfele pedig így a szerencsés vesztesként főtáblára kerülő Dzumhur lesz 13.20 óra körül. A 33 éves ellenfél jelenleg 81. a rangsorban, és korábbi egyetlen találkozójukat Marozsán nyerte 2022-ben egy Banja Luka-i challenger-tornán.

A hercegségi viadal másik magyarja, Fucsovics Márton vasárnap két szettben kikapott a chilei Alejandro Tabilótól.

 

