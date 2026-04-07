Mensík visszalépett a Monte-carlói tenisztornától, Marozsán bosnyák ellenféllel kezd

A szombaton Bukarestben elődöntős magyar játékos számára remekül indult a hét, mivel négy helyet előrelépve a 43. lett a világranglistán. Monacóban viszont a sorsoláson kemény ellenfelet kapott a cseh Jakub Mensík személyében, akivel eddig kétszer találkozott, s az ellenfél tavaly májusban Rómában és idén januárban Aucklandben is jobbnak bizonyult nála.

A keddi csata előtt nem sokkal azonban Mensík jelezte, hogy visszalép az 1000-es viadaltól, Marozsán ellenfele pedig így a szerencsés vesztesként főtáblára kerülő Dzumhur lesz 13.20 óra körül. A 33 éves ellenfél jelenleg 81. a rangsorban, és korábbi egyetlen találkozójukat Marozsán nyerte 2022-ben egy Banja Luka-i challenger-tornán.

A hercegségi viadal másik magyarja, Fucsovics Márton vasárnap két szettben kikapott a chilei Alejandro Tabilótól.