Novak Djokovics a 2028-as olimpiával vonulna vissza

„Szeretnék a 2028-as olimpián szerb zászlóval a kezemben visszavonulni. Ez csodálatos lenne” – nyilatkozta a 38 éves korábbi világelső, a világranglista jelenlegi negyedik helyezettje. – „Őszintén szólva azonban még nem tudom megmondani, hogyan lesz, mert vannak dolgok, amelyek kívül esnek az irányításomon. De megpróbálom megőrizni a fizikai és mentális egészségemet” – tette hozzá Novak Djokovics.

Férfi egyesben ő a regnáló ötkarikás bajnok, miután a 2024-es párizsi nyári játékok döntőjében 7:6, 7:6-ra győzött a spanyol Carlos Alcaraz, a jelenlegi világelső ellen. Emellett bronzérmet nyert a 2008-as olimpián Pekingben. A szerb teniszező eddig 101 ATP-tornán diadalmaskodott, közte 24 Grand Slam-viadalon – ez rekord férfi egyesben. Ő tartja a csúcsot a világranglista élén eltöltött legtöbb hét (428) tekintetében is.