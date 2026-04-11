Novak Djokovics a 2028-as olimpiával vonulna vissza

V. J./MTIV. J./MTI
2026.04.11. 13:35
null
Novak Djokovics a zenicai Bilino Polje Stadionban (Fotó: Getty Images)
Novak Djokovics a 2028-as Los Angeles-i olimpiával kívánja lezárni teniszkarrierjét a Sportal.rs szerb portál szerint.

„Szeretnék a 2028-as olimpián szerb zászlóval a kezemben visszavonulni. Ez csodálatos lenne” – nyilatkozta a 38 éves korábbi világelső, a világranglista jelenlegi negyedik helyezettje. – „Őszintén szólva azonban még nem tudom megmondani, hogyan lesz, mert vannak dolgok, amelyek kívül esnek az irányításomon. De megpróbálom megőrizni a fizikai és mentális egészségemet” – tette hozzá Novak Djokovics.

Férfi egyesben ő a regnáló ötkarikás bajnok, miután a 2024-es párizsi nyári játékok döntőjében 7:6, 7:6-ra győzött a spanyol Carlos Alcaraz, a jelenlegi világelső ellen. Emellett bronzérmet nyert a 2008-as olimpián Pekingben. A szerb teniszező eddig 101 ATP-tornán diadalmaskodott, közte 24 Grand Slam-viadalon – ez rekord férfi egyesben. Ő tartja a csúcsot a világranglista élén eltöltött legtöbb hét (428) tekintetében is.

 

tenisz Novak Djokovics férfi tenisz
