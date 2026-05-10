Hétfői sportműsor: angol, olasz, spanyol és portugál bajnoki meccsek
MÁJUS 11., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ
21.00: Tottenham Hotspur–Leeds United (Tv: Match4)
ANGOL CHAMPIONSHIP
RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Millwall–Hull City (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
36. FORDULÓ
20.45: Napoli–Bologna
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
33. FORDULÓ
21.15: Benfica–Braga (Tv: Sport1)
SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
21.00: Rayo Vallecano–Girona (Tv: Spíler2)
SZAÚDI PRO LEAGUE
19.55: Al-Tavun–Al-Ahli (Tv: Spíler1)
FUTSAL
NB I, ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ
18.30: Haladás VSE–SG Kecskemét Futsal
18.30: Magyar Futsal Akadémia–H.O.P.E. Futsal Alpassport
19.00: Pro Human-PTE-PEAC–MVFC Berettyóújfalu
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
10.00: Baku Hankendi, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
AZ 5. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Alba Fehérvár–Endo Plus Service-Honvéd
NBA, RÁJÁTSZÁS
Keleti főcsoport, elődöntő, 4. mérkőzés
Kedd, 2.00: Cleveland Cavaliers–Detroit Pistons (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1070 (Tv: Sport2)
SPORTLÖVÉSZET
25, 50 méteres Európa-bajnokság, Eszék
13.00: férfiak, 25 m standard pisztoly
13.00: nők, 25 m standard pisztoly
TEKVANDÓ
Európa-bajnokság, München
Férfi 68 kg (Józsa Levente), férfi +87 kg (Bailey Kelen), női 46 kg (Salim Kamilah), női 67 kg (Márton Luana)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Róma
11.00: férfiak, egyes, 3. forduló, páros, 1. forduló; nők, egyes, nyolcaddöntő, páros, 1. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Virányi Zsolt, Szuper Levente, Ballai Attila
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgás, Magyar Kupa-döntő, összefoglaló – Keresztúri András a vonalban
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészék Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal – Csernoviczki Éva
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Kajak-kenu, vendég: Nádas Bence olimpiai ezüstérmes kajakos
15.30: Vízilabda, vendég: Varga Dániel, a BVSC-Zugló férficsapatának edzője
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szűcs Miklós
17.00: A BEK/BL-döntők története, 2007
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, el Clásico után; Gyenge Balázs helyzetjelentése Liverpoolból
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Labdarúgás, egy hónap múlva kezdődik a labdarúgó-világbajnokság
19.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
20.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. Hét hősei rovat
21.00: Vízilabda – mi történik a szerb pólósoknál?
22.30: Sportvilág