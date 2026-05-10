Hétfői sportműsor: angol, olasz, spanyol és portugál bajnoki meccsek

MÁJUS 11., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

36. FORDULÓ

21.00: Tottenham Hotspur–Leeds United (Tv: Match4)

ANGOL CHAMPIONSHIP

RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Millwall–Hull City (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

36. FORDULÓ

20.45: Napoli–Bologna

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

33. FORDULÓ

21.15: Benfica–Braga (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

35. FORDULÓ

21.00: Rayo Vallecano–Girona (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

19.55: Al-Tavun–Al-Ahli (Tv: Spíler1)

FUTSAL

NB I, ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ

18.30: Haladás VSE–SG Kecskemét Futsal

18.30: Magyar Futsal Akadémia–H.O.P.E. Futsal Alpassport

19.00: Pro Human-PTE-PEAC–MVFC Berettyóújfalu

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

10.00: Baku Hankendi, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

AZ 5. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Alba Fehérvár–Endo Plus Service-Honvéd

NBA, RÁJÁTSZÁS

Keleti főcsoport, elődöntő, 4. mérkőzés

Kedd, 2.00: Cleveland Cavaliers–Detroit Pistons (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1070 (Tv: Sport2)

SPORTLÖVÉSZET

25, 50 méteres Európa-bajnokság, Eszék

13.00: férfiak, 25 m standard pisztoly

13.00: nők, 25 m standard pisztoly

TEKVANDÓ

Európa-bajnokság, München

Férfi 68 kg (Józsa Levente), férfi +87 kg (Bailey Kelen), női 46 kg (Salim Kamilah), női 67 kg (Márton Luana)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Róma

11.00: férfiak, egyes, 3. forduló, páros, 1. forduló; nők, egyes, nyolcaddöntő, páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Virányi Zsolt, Szuper Levente, Ballai Attila

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgás, Magyar Kupa-döntő, összefoglaló – Keresztúri András a vonalban

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészék Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal – Csernoviczki Éva

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Kajak-kenu, vendég: Nádas Bence olimpiai ezüstérmes kajakos

15.30: Vízilabda, vendég: Varga Dániel, a BVSC-Zugló férficsapatának edzője

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szűcs Miklós

17.00: A BEK/BL-döntők története, 2007

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, el Clásico után; Gyenge Balázs helyzetjelentése Liverpoolból

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Labdarúgás, egy hónap múlva kezdődik a labdarúgó-világbajnokság

19.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

20.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. Hét hősei rovat

21.00: Vízilabda – mi történik a szerb pólósoknál?

22.30: Sportvilág