Marozsán a második fordulóban búcsúzott Hurkacz ellen Monte-Carlóban

A szombaton Bukarestben elődöntős magyar játékos számára remekül indult a hét, mivel négy helyet előrelépve a 43. lett a világranglistán. Monacóban viszont a sorsoláson kemény ellenfelet kapott a cseh Jakub Mensik (26.) személyében, aki azonban nem sokkal a kezdés előtt visszalépett a mestertornától, Marozsán ellenfele így a szerencsés vesztesként főtáblára kerülő Damir Dzumhur (81.) lett, akit 6:2, 6:1-re vert a Vasas SC sportolója.

A 26 éves Marozsán a 32 között szerdán Hubert Hurkaczcsal került szembe, aki a nyitókörben meglepetésre búcsúztatta a 15. helyen kiemelt olasz Luciano Darderit. A lengyel rivális sérülések miatt jelenleg csupán a 74. helyen áll, és védett rangsorának köszönhetően került fel lakhelyén a főtáblára. Eddig nyolc trófeával büszkélkedhet, hatodik is volt az ATP-ranglistán, és vívott már elődöntőt Wimbledonban.

Korábbi egyetlen találkozójukat a lengyel nyerte meg 2023-ban, Sanghajban. A szerdai ütközet a vártnál is simább volt, Hurkacz hét ászt szervált, Marozsánnak két kettős hibája is volt, így 72 perc után gratulált a győzelemhez ellenfelének.

A hercegségbeli viadal másik magyarja, Fucsovics Márton vasárnap két szettben kikapott a chilei Alejandro Tabilótól.

ATP 1000-es TORNA, MONTE-CARLO (6.3 millió euró, salak)

2. FORDULÓ

Hubert Hurkacz (lengyel)–Marozsán Fábián 6:2, 6:3