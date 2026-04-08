Marozsán a második fordulóban búcsúzott Hurkacz ellen Monte-Carlóban

2026.04.08. 21:25
Marozsán Fábián kikapott Monte-Carlóban (Fotó: Getty Images)
férfi tenisz Monte Carlo Marozsán Fábián
Marozsán Fábián két játszmában kikapott a lengyel Hubert Hurkacztól a 6.3 millió euró (2.4 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna második fordulójában.

A szombaton Bukarestben elődöntős magyar játékos számára remekül indult a hét, mivel négy helyet előrelépve a 43. lett a világranglistán. Monacóban viszont a sorsoláson kemény ellenfelet kapott a cseh Jakub Mensik (26.) személyében, aki azonban nem sokkal a kezdés előtt visszalépett a mestertornától, Marozsán ellenfele így a szerencsés vesztesként főtáblára kerülő Damir Dzumhur (81.) lett, akit 6:2, 6:1-re vert a Vasas SC sportolója.

A 26 éves Marozsán a 32 között szerdán Hubert Hurkaczcsal került szembe, aki a nyitókörben meglepetésre búcsúztatta a 15. helyen kiemelt olasz Luciano Darderit. A lengyel rivális sérülések miatt jelenleg csupán a 74. helyen áll, és védett rangsorának köszönhetően került fel lakhelyén a főtáblára. Eddig nyolc trófeával büszkélkedhet, hatodik is volt az ATP-ranglistán, és vívott már elődöntőt Wimbledonban.

Korábbi egyetlen találkozójukat a lengyel nyerte meg 2023-ban, Sanghajban. A szerdai ütközet a vártnál is simább volt, Hurkacz hét ászt szervált, Marozsánnak két kettős hibája is volt, így 72 perc után gratulált a győzelemhez ellenfelének.

A hercegségbeli viadal másik magyarja, Fucsovics Márton vasárnap két szettben kikapott a chilei Alejandro Tabilótól.

ATP 1000-es TORNA, MONTE-CARLO (6.3 millió euró, salak)
2. FORDULÓ
Hubert Hurkacz (lengyel)–Marozsán Fábián 6:2, 6:3

 

Könnyed sikerrel rajtolt Marozsán a monte-carlói tenisztornán

Tenisz
Tegnap, 15:13

Mensík visszalépett a Monte-carlói tenisztornától, Marozsán bosnyák ellenféllel kezd

Tenisz
Tegnap, 12:52

Udvardy huszonegy, Marozsán négy helyet javított a tenisz-világranglistán

Tenisz
2026.04.06. 10:13

Marozsán szettelőnyről kikapott, nem jutott be pályafutása első ATP-torna-döntőjébe

Tenisz
2026.04.04. 18:49

Marozsán a második pénteki meccsét is megnyerte, elődöntős Bukarestben

Tenisz
2026.04.03. 21:16

Marozsán és Fucsovics is főtáblás Monte-Carlóban

Tenisz
2026.04.03. 20:25

Marozsán Fábián bejutott a negyeddöntőbe a bukaresti tenisztornán

Tenisz
2026.04.03. 14:02

Marozsán párosban nem jutott be a negyeddöntőbe a bukaresti tenisztornán

Tenisz
2026.04.01. 16:49
Ezek is érdekelhetik