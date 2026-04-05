Fucsovics máris búcsúzott Monte-Carlóban, elbukták a charlestoni döntőt Bondárék

Fucsovics Márton és Alejandro Tabilo másodszor csapott össze, korábbi találkozójukon, 2024 áprilisában a magyar teniszező két szettben győzött Bukarestben. Az aktuális világranglistás helyezés ugyanakkor a 28 esztendős balkezes rivális sikerét ígérte, mivel jelenleg a 39. helyen áll és 12 pozícióval előzi meg a 34 éves Fucsovicsot. Tabilo – mint általában a dél-amerikaiak – salakon mozog a legotthonosabban, de az eddigi három ATP trófeája közül kettőt kemény borításon, egyet pedig füvön nyert.

A hercegségbeli csatát stabil adogatójátékokkal kezdte a kétszeres tornagyőztes magyar és a 2017-ig kanadai színekben versenyző ellenfele is. Az első brék a nyíregyházi sportoló szempontjából a legrosszabbkor következett be, mivel 4:5-nél vesztette el a szerváját, és 38 perc elteltével szetthátrányba került. A folytatásban is jobbára Tabilo állhatatos salaktenisze érvényesült, Fucsovics ekkor is többet rontott riválisánál, és 1:2-nél megint elbukta az adogatását. Bő egy óra után a chilei már 4:1-re vezetett, innen pedig nem volt visszaút Fucsovics számára, aki 1 óra 22 perc után mehetett gratulálni a hálóhoz.

A charlestoni zöld salakos torna vasárnapi páros fináléjában Bondár Anna és Magdalena Frech az amerikai Desirae Krawczyk, Catherine McNally kettőssel került szembe. Bondárnak – aki egyesben pénteken a nyolcaddöntőben búcsúzott – ez már az ötödik WTA-döntője volt párosban, az eddigi négyből kettőt nyert meg, egyet 2021-ben Buenos Airesben, egyet 2024-ben Hamburgban.

A dél-karolinai mérkőzésen Bondárék 3:1-re elhúztak, majd nagy hullámvölgy következett, mivel az ellenfél sorozatban öt gémet nyerve hozta a nyitó szettet. A folytatásban sem termett sok babér a magyar, lengyel duónak, amely kétszer is elvesztette az adogatását, és az amerikaiak 5:1-ről már nem engedték ki kezükből a győzelmet. A találkozó 1 óra 12 percig tartott.

Ezt követően este a nyolcadik helyen kiemelt Udvardy Panna 6:7 (7-9), 6:2, 6:2-re elvesztette a döntőt a 283 ezer dollár (93 millió forint) összdíjazású, salakpályás bogotai női tenisztornán.

A világranglistán 92. helyezett magyar játékos első WTA-fináléjában az első helyen kiemelt cseh Marie Bouzkovával (26.) szállt szembe, akivel óriási és fordulatos csatát vívott a 80 perces nyitószettben, és három játszmalabdáról fordított. Az ellenfél viszonylag simán kiegyenlített, majd a döntő szettben is jobbnak bizonyult, a találkozó 2 óra 52 percig tartott.

Udvardy egyéni csúcsát öt hellyel megjavítva hétfőtől a 71. lesz a világranglistán, és a döntősnek járó díj mellé 22 125 dollárt (7,3 millió forint) kapott.

ATP 1000-ES TORNA, MONTE-CARLO (6.3 millió euró, salak)

1. FORDULÓ

Alejandro Tabilo (chilei)–Fucsovics Márton 6:4, 6:3

WTA 500-AS TORNA, CHARLESTON (2.3 millió dollár, salak)

PÁROS, DÖNTŐ

Desirae Krawczyk, Catherine McNally (amerikai)–Bondár Anna, Magdalena Frech (magyar, lengyel) 6:3, 6:2

WTA 250-ES TORNA, BOGOTÁ

EGYES, DÖNTŐ

Udvardy Panna (8.)–Marie Bouzková (cseh, 1.) 7:6 (9–7), 2:6, 2:6