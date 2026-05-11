Championship-rájátszás: a Hull váltott jegyet a Wembley-be

2026.05.11. 22:59
Mohamed Bellumi volt a meccs hőse (Fotó: Getty Images)
Hiába birtokolta többet a labdát a házigazda Millwall az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Championship) rájátszása elődöntőjének második mérkőzésén, a vendég Hull City a második félidőben szerzett két góljával bejutott a londoni döntőbe.

Nulla nullra végződött Hullban a Championship-rájátszás elődöntőjének első mérkőzése, így a Millwall otthonában dőlt el, hogy a londoni és a yorkshire-i csapat közül melyik mérkőzhet meg a Premier League-be jutásért a Southampton–Middlesbrough párharc győztesével. A mérkőzés első félidejében a házigazdák birtokolták többet a labdát – csaknem kétszer annyit –, és a kaput is többször találták el, ám igazán nagy helyzetet egyik fél sem tudott kialakítani.

A szünetben a vendégcsapat játékosai kaphattak némi fejmosást, a „tigrisek” ugyanis sokkal inkább nevükhöz méltóan futballoztak, mint az első játékrészben, jóval aktívabban támadták ellenfelük kapuját. Ennek meg is lett az eredménye: a 64. percben Mohamed Bellumi – az algériai labdarúgás félistene, a nagy Lahdar Bellumi fia – szép egyéni akció végén megszerezte a vezetést az észak-angoloknak. Negyedórával később már kétgólos volt a Hull előnye: Bellumi ezúttal előkészítőként vállalt szerepet a gólban, a befejező pedig Joe Gelhardt volt – a londoni közönség szomorúan hagyta el a terepet, a látogatóknak pedig továbbra is megvan az esélyük arra, hogy kilenc év után ősztől újra a Premier League-ben futballozhassanak.

ANGOL CHAMPIONSHIP
RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Millwall–Hull City 0–2 (Bellumi 64., Gelhardt 79.)
Továbbjutott: a Hull City, 2–0-s összesítéssel

 

