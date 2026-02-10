Davis-kupa: a magyar válogatott kiemelt lesz a csütörtöki sorsoláson

A Magyar Teniszszövetség keddi közlése szerint a magyar férfi válogatott a Davis-kupa-selejtezőben az Egyesült Államoktól elszenvedett veresége után egy hellyel hátrébb került a nemzetek rangsorban, és a 17. helyet foglalja el, de így is kiemelt lesz a csütörtöki sorsoláson.

A magyar szövetség kedden közölte, hogy mely csapatok lehetnek ellenfelek a szeptemberi fordulóban. Lehetséges ellenfelek: Lengyelország (otthon játszana a magyar válogatott), Svájc (otthon), Tajvan (sorsolják a pályaválasztót), Bulgária (otthon), Törökország (idegenben), Kolumbia (sorsolják), Monaco (idegenben), Görögország (otthon), Luxemburg (idegenben), Litvánia (sorsolják), Új-Zéland (otthon), Kína (sorsolják), Paraguay (sorsolják)