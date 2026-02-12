Davis-kupa: Luxemburg lesz a mieink ellenfele szeptemberben

Ezzel a mieink egy szinttel lejjebb, az osztályozóba kerültek, a csütörtöki sorsoláson pedig eldőlt, hogy Luxemburg lesz a szeptemberi (18. és 20. között) ellenfél. A tét az, hogy a magyar válogatott ismét a legjobbak között, azaz a világdöntő selejtezőjében indulhasson jövő februárban.

A két csapat korábban négy alkalommal találkozott egymással a Davis-kupában: 1962-ben és 1971-ben a mieink nyertek 5:0-ra, 2002-ben és 2013-ban viszont Luxemburg győzött 4:1-re. (MTI)