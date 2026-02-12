Nemzeti Sportrádió

Davis-kupa: Luxemburg lesz a mieink ellenfele szeptemberben

R. D. P.R. D. P.
2026.02.12. 12:50
null
Piros Zsombor (balra) és Marozsán Fábián tavaly ősszel párosban (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Davis-kupa tenisz sorsolás magyarok
A Davis-kupa csütörtöki sorsolásán kiderült, hogy a magyar csapat szeptemberi, világcsoport-osztályozós ellenfele Luxemburg lesz idegenben.

A papírforma érvényesült múlt hétvégén Davis-kupában: minden idők legeredményesebb válogatottja, az Amerikai Egyesült Államok 4:0-s győzelmet aratott Magyarország felett a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban, a világdöntőbe jutásért zajló selejtező 1. fordulójában.

Tenisz
2026.02.10. 09:09

Bardóczky Kornél: Felvettük a versenyt, de megérdemelten nyertek az amerikaiak

Interjú a magyar Davis-kupa-válogatott szövetségi kapitányával.

Ezzel a mieink egy szinttel lejjebb, az osztályozóba kerültek, a csütörtöki sorsoláson pedig eldőlt, hogy Luxemburg lesz a szeptemberi (18. és 20. között) ellenfél. A tét az, hogy a magyar válogatott ismét a legjobbak között, azaz a világdöntő selejtezőjében indulhasson jövő februárban.

A két csapat korábban négy alkalommal találkozott egymással a Davis-kupában: 1962-ben és 1971-ben a mieink nyertek 5:0-ra, 2002-ben és 2013-ban viszont Luxemburg győzött 4:1-re. (MTI)

Davis-kupa tenisz sorsolás magyarok
Legfrissebb hírek

Kiket kapjon ellenfélnek a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában? Szavazzon!

Magyar válogatott
4 órája

Európai kézilabdaligák: 15 védés Palasicstól, meglepő vereség Kuczoráéktól

Kézilabda
6 órája

Kellemetlen meglepetés: Fucsovics az első körben kikapott Rotterdamban

Tenisz
Tegnap, 13:29

Davis-kupa: a magyar válogatott kiemelt lesz a csütörtöki sorsoláson

Tenisz
2026.02.10. 19:26

Marozsán Fábián visszalépett a rotterdami tornától

Tenisz
2026.02.10. 12:44

Serena Williams jövő vasárnaptól térhet vissza, ha akar

Tenisz
2026.02.10. 11:12

Bardóczky Kornél: Felvettük a versenyt, de megérdemelten nyertek az amerikaiak

Tenisz
2026.02.10. 09:09

Stollárék az első fordulóban búcsúztak a dohai tenisztornától

Tenisz
2026.02.09. 15:06
Ezek is érdekelhetik