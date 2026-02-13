Bondár Anna kikapott a dubai selejtezőben

Bondár Anna kilencedik kiemeltként kezdte a dubai WTA-tenisztorna selejtezőjét, de már az első mérkőzése után búcsúzott.

A magyar teniszező ellenfele a japán Ucsidzsima Mojuka volt, aki a világranglista 88. helyén áll, és kettejük egyetlen korábbi mérkőzését megnyerte 2023-ban.

Az első szettben Bondár bréklabdája sem adódott, japán ellenfele viszont két játékot is megnyert fogadóként. A második játszmában 1:1 után Ucsidzsima egymás után öt játékot is megnyert, és bő egy óra játékot követően továbbjutott.

TENISZ, WTA-TORNA, DUBAI

Selejtező, 1. forduló

Ucsidzsima (japán)–Bondár (magyar, 9.) 6:3, 6:1