Bondár Anna kikapott a dubai selejtezőben
Bondár Anna a selejtező első fordulójában búcsúzott a Dubaiban zajló WTA-tenisztornán, miután két szettben kikapott a japán Ucsidzsima Mojukától.
Bondár Anna kilencedik kiemeltként kezdte a dubai WTA-tenisztorna selejtezőjét, de már az első mérkőzése után búcsúzott.
A magyar teniszező ellenfele a japán Ucsidzsima Mojuka volt, aki a világranglista 88. helyén áll, és kettejük egyetlen korábbi mérkőzését megnyerte 2023-ban.
Az első szettben Bondár bréklabdája sem adódott, japán ellenfele viszont két játékot is megnyert fogadóként. A második játszmában 1:1 után Ucsidzsima egymás után öt játékot is megnyert, és bő egy óra játékot követően továbbjutott.
TENISZ, WTA-TORNA, DUBAI
Selejtező, 1. forduló
Ucsidzsima (japán)–Bondár (magyar, 9.) 6:3, 6:1
