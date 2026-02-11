Nemzeti Sportrádió

Kellemetlen meglepetés: Fucsovics az első körben kikapott Rotterdamban

2026.02.11. 13:29
Fucsovics máris kiesett (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz ATP Rotterdam Fucsovics Márton
Fucsovics Márton meglepetésre kikapott szabadkártyás holland ellenfelétől, a világranglistán 169. Guy Den Oudentől, és már az első fordulóban kiesett a 2.4 millió euró (930 millió forint) összdíjazású rotterdami keménypályás tenisztornán.

 

A világranglistán 49. magyar játékos a hétvégén kihagyta az amerikaiak ellen Tatabányán 4–0-ra elvesztett Davis Kupa-selejtezőt, közben pedig vasárnap ünnepelte 34. születésnapját. 

Hollandiában szerdán a hazai pályán szabadkártyával induló Guy Den Oudennel (169.) csapott össze a nyolcaddöntőbe jutásért. A 23 éves rivális eddig jobbára a második vonalnak számító challenger-tornákon szerepelt, és még selejtezős mérkőzést sem nyert Grand Slam-versenyen. Tagja volt ugyanakkor a hétvégén az indiai DK-selejtezőben 3–2-re alulmaradt válogatottnak, melyben egy győzelemmel és egy vereséggel zárt Bengaluruban.

Első találkozójukat az ellenfél kezdte jobban, 3:1-re ellépett, de 4:2 után a 2021-ben döntős Fucsovics rákapcsolt, és sorozatban három gémmel fordított. Fogadóként 5:4-nél – egy 15 labdamenetet hozó játékban – három szettlabdát is elszalasztott, aztán a játszmát lezáró rövidítésben több alapütést is elrontott, és 74 perc elteltével szetthátrányba került.

A folytatás már simábban alakult – a holland számára –, a teljesen széteső Fucsovics 0:3 után tudott egy játékot hozni, de ennél többre nem tellett az erejéből, és 1 óra 52 perc után mehetett gratulálni a hálóhoz.

Az ATP-rangsorban 46. Marozsán Fábián is nevezett a hollandiai tornára, de kedden visszalépett, és legközelebb a jövő héten versenyez Dohában.

ATP 500-AS TORNA, ROTTERDAM (2 462 660 euró összdíjazás, kemény pálya)
1. FORDULÓ (a nyolcaddöntőbe jutásért)
Guy Den Ouden (holland)–Fucsovics Márton 7:6 (7–5), 6:1

 

