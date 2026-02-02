Nemzeti Sportrádió

Novak Djokovics a rákbetegek támogatására ajánlotta fel az Australian Openen nyert pénzdíját

2026.02.02. 13:36
Novak Djokovics gáláns felajánlást tett (Fotó: Getty Images)
Australian Open tenisz Novak Djokovics
Egy nappal az ausztrál nyílt teniszbajnokságon elveszített döntője után Novak Djokovics bejelentette: a Grand Slam-versenyen keresett pénzét rákbetegek támogatására ajánlja fel.

A Melbourne-ben tízszer diadalmaskodó, összességében pedig 24 Grand Slam-győzelemnél tartó 38 éves szerb teniszező jótékonysági akciója főleg a betegséggel küzdő fiatalok megsegítésére irányul. Az összeggel nemcsak az érintettek kezeléseit, hanem a felépülési és a hosszú távú gondozási folyamatot, valamint a különböző rekreációs programokat is támogatja.

„Nem a címlapok vagy a pénz látványos átadása a lényeg, hanem, hogy a segítség valóban megváltoztatja az érintettek életét” – fogalmazott Djokovics.

Az Australian Openen idén rekordpénzdíjat osztottak, a döntőbe jutásért 2,2 millió ausztrál dollár járt (492 millió forint).

 

